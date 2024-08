Juventude angolana agradece pela iniciativa do Fest-Jovem 2024

É enorme a satisfação dos jovens que participam da primeira edição do festival da juventude, o Fest – Jovem Luanda 2024, evento que procura celebrar a fé e a unidade nacional, numa promoção da Arquidiocese de Luanda.

Anastácio Sasembele - Luanda

Numa iniciativa do arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias, o Fest – Jovem esta congregar mais de 10 mil jovens distribuídos em 10 acampamentos espalhados pela cidade de Luanda/Angola.

O evento é de carácter missionário e tem por objectivo despertar e levar os jovens a redescobrir o sentido da vida, a adquirir o conhecimento de Jesus Cristo e fazerem – se actuantes na igreja e na sociedade.

A celebração litúrgica com a participação de vários bispos e sacerdotes

Durante a abertura oficial do festival, na quinta – feira 8/8, no estádio dos Coqueiros, alguns peregrinos ouvidos pela nossa reportagem falaram das suas expectativas e agradecem o facto, do festival ter congregado diferentes jovens que têm Cristo como modelo a seguir.

Esta é também uma oportunidade para o jovem perceber que a esperança ainda renasce, que em meio as dificuldades o Senhor da sempre uma oportunidade, consideram os peregrinos da esperança.

Celebrações eucarísticas, catequeses e momentos culturais marcam o Fest – Jovem Luanda 2024 que decorre de 7 a 11 de Agosto com lema:

“ Peregrinos da Esperança, Alegrai – vos no Senhor”.

Milhares de jovens das várias dioceses de Angola no Fest-Jovem 2024

Jorge Augusto vice - governador para o sector económico da província de Luanda, numa saudação aos jovens que se fizeram à Luanda, e que fazem de Luanda, por estes dias a sua casa, até domingo, disse que cada jovem carrega em si uma chama de fé que pode iluminar o mundo e que esta a iluminar Luanda e Angola.

São convidados a tomar parte todos os jovens da arquidiocese de Luanda, delegações de São Tomé e príncipe, e todos os jovens interessado sejam católicos ou não católicos.

A delegação de São Tomé e Príncipe

O arcebispo de Luanda Dom Filomeno do nascimento Vieira dias realça que o Fest – Jovem é um encontro de amizade em Cristo com todos os jovens, rumo a construção do nosso hoje que nos projecta num futuro que queremos de felicidade.

