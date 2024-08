Irmã Inês Paulino Albino: “lançar as crianças na missão para revitalizar a Igreja"

Lançar as crianças para o mundo da solidariedade e da convivência, é o plano de ação da nova Secretária Geral da Pontifícia Obra Missionária da Santa Infância, Irmã Inês Paulo Albino. Em entrevista à Radio Vaticano, ela agradeceu ao Papa Francisco por esta nomeação, que considera ser pura graça de Deus e confia à oração de todos para o bom êxito da missão que lhe foi confiada.

Irmã Sãozinha Vaz – Cidade do Vaticano

“Sinto-me muito feliz e reconheço que esta nomeação para um cargo de Secretária Geral das Pontifícias Obras Missionárias é pura graça de Deus. Constitui uma honra para a minha Congregação, as Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo, da nossa Igreja missionária da Guiné Bissau, minha terra natal, sinal de que ela participa na missão universal da Igreja”, exprime a Irmã Inês.

Abandonar o critério pastoral do “sempre se fez assim”

Repensar a pastoral em chave missionária, abandonando o cómodo critério de pastoral “sempre se fez assim”, constitui para a Irmã Inês uma urgência tanto para os países de velha tradição cristã como para a nova evangelização. Neste sentido, apela aos agentes pastorais a serem mais criativos e audazes na missão, investindo nas crianças e adolescentes, pois estes poderiam ser canais para revitalizar outra vez a Igreja.

Ao evangelizar as crianças estamos a evangelizar os adultos, explica a Irmã Inês, na medida em que, elas levam tudo o que aprenderam para as suas famílias. E este processo, determina uma sociedade nova e uma Igreja renovada, acrescentou.

Irmã Inês Paulino Albino

A sua missão não se reduz ao financiamento de projetos

A Irmã Inês recorda que a Pontifícia Obra Missionária da Santa Infância foi criada para sensibilizar as crianças e adolescentes para as necessidades dos seus conterrâneos em todo o mundo, numa coroa de sensibilidade, ajudando através das suas orações diárias, com os seus sacrifícios, e com as suas ofertas materiais as crianças mais pobres.

E sob as asas dessas obras, a Instituição ajuda a Igreja missionária no seu trabalho de educação, formação cristã das crianças e adolescentes e na proteção da maternidade, mas a sua missão não se reduz ao mero financiamento de projetos, alerta a nova Secretária da Pontifícia Obra Missionária da Santa Infância.

Sensibilizar crianças para a solidariedade

Ela explicita a necessidade de continuar a sensibilizar as crianças para a solidariedade, pois precisam entender que há no mundo crianças que não têm possibilidades. Sensibilização esta, vista pela Irmã Inês, como fonte de evangelização e desenvolvimento, uma vez que, as crianças de hoje, serão os nossos futuros dirigentes.

Dirigindo o olhar para a África, em especial a Guiné Bissau, a sua terra natal, a Irmã Inês, recordou a célebre frase do Líder Amílcar Cabral: “as crianças são flores da nossa juventude, da nossa pátria”, para apelar aos governos a investirem na educação e proteção das crianças.

O objetivo primordial da Pontifícia Obra Missionaria é incentivar, promover, animar, para que a Igreja continua a exercer aquilo que é a sua natureza, uma natureza missionária, concluiu a Irmã Inês.

Ouça aqui a entrevista com a Irmã Inês Paulino Albino e partilhe