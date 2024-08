Igreja do Paraná, Brasil, envia 25 mil Bíblias para as dioceses da Guiné-Bissau

A Igreja Católica da Guiné-Bissau recebeu 25 mil Bíblias enviadas pela Igreja Católica do Estado do Paraná, no Brasil, um “gesto simbólico” e fruto da Ação Missionária: Missão Palavra e Pão.

Por: Casimiro Jorge Cajucam/RSM

Essa generosa contribuição visa fortalecer a ação missionária da Igreja Católica na Guiné-Bissau, um País onde a presença cristã, embora minoritária, desempenha um papel importante na comunidade.

O Administrador Diocesano da Diocese de Bafatá, Padre Lúcio Brentegani, expressou profunda gratidão ao receber as Bíblias, destacando que a chegada desses exemplares proporcionará grande apoio aos catecúmenos, aqueles que estão em preparação para receber os sacramentos.

“Aqui na Guiné-Bissau temos grandes dificuldades para conseguir Bíblias, que devem vir sempre do estrangeiro. Com estas Bíblias, estamos agora com a possibilidade de apoiar os nossos catecúmenos, todos os adolescentes e jovens que estão na caminhada para receber os sacramentos, e todas as famílias que querem ter uma Bíblia em casa para poder crescer como cristãos”, afirmou.

Além disso, essas Bíblias permitirão que muitas famílias guineenses, que até agora não possuíam um exemplar, possam finalmente ter uma em casa. Padre Brentegani enfatizou que as Bíblias beneficiarão não apenas as famílias cristãs, mas também poderão impactar positivamente a sociedade em geral, incluindo pessoas de outras religiões.

“O impacto que esperamos é que nossos fiéis, e não só, tenham um crescimento da vida cristã. Achamos que isso é um instrumento nas mãos das pessoas e das famílias para que possam crescer na vida cristã e na vida social, no diálogo e no encontro com pessoas de outras religiões”, sublinhou.

Padre Lucio Brentegani, Administrador Diocesano da Diocese de Bafatá (Guiné-Bissau)

O gesto da Igreja do Paraná foi descrito como altamente simbólico por Padre Brentegani, que sublinhou que essa ação demonstra a total disponibilidade da Igreja paranaense em apoiar e caminhar junto com a Igreja guineense, fortalecendo os laços de fraternidade e solidariedade entre as comunidades católicas dos dois Países.

“É um gesto muito importante. A doação da palavra de Deus é um gesto simbólico que manifesta a total disponibilidade dessa igreja irmã em caminhar e partilhar connosco nas nossas dificuldades e também em investimentos missionários de anúncio e evangelização”, concluiu.

As Bíblias serão distribuídas nos próximos meses, após o período de chuvas, estando disponíveis em todas as paróquias e comunidades das Dioceses de Bissau e Bafatá. Esta iniciativa marca um passo significativo na missão evangelizadora da Igreja Católica na Guiné-Bissau, levando a palavra de Deus a um número cada vez maior de fiéis.

Vale lembrar que, em 2017, a Igreja do Paraná já havia oferecido 20 mil Bíblias à Igreja da Guiné-Bissau.

