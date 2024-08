Frei Gilson Frede participa no Capítulo Geral dos Frades Menores

O Frei Gilson Frede Barros de Pina, Custódio dos Irmãos Capuchinhos de Cabo Verde participa pela primeira vez no Capítulo Geral dos Frades Menores Capuchinhos, em Roma - Itália de 25 de agosto a 15 de setembro.

O Capítulo Geral que acontece a cada seis anos para avaliação e programação, reúne 173 Frades capitulares, mais cerca de 50 Frades que darão apoio desde a imagem, alimentação, apoio logístico, traduções bem como especialistas convidados.

Trata-se de um capítulo ordinário, electivo que tem a duração de três semanas e no centro da ordem do dia estará a eleição do superior geral de todos os capuchinhos do mundo bem como o seu conselho, explica o Frei Gilson Frede.

O Capítulo Geral é segundo o Custódio a expressão máxima da Ordem. O mesmo enuncia expectativas à volta do encontro.

Durante a ausência do Frei Gilson é provavel que tome posse o Frei Matias Silva, na paróquia de São Francisco de Assis, Tarrafal, ilha de São Nicolau.

Também tomará posse o Frei Flávio de Pina, na paróquia de São Lourenço na ilha do Fogo, no dia 13 de outubro, o Frei Odair Gonçalves na paróquia de São João Paulo II em Ribeira das Patas, na ilha de Santo Antão em finais de outubro dependendo da Agenda dos Bispos, mas já com a presença do Custódio que regressa ao país no próximo dia 19 de setembro.

Frei Gilson Frede Barros de Pina de 40 anos de idade foi professor de latim e Educação Moral e Religiosa Católica na Escola Amor de Deus desde 2011, e também lecionou latim na Uni-CV, professor na Escola de Formação Cristã da Diocese de Santiago, transformada em Escola Universitária Católica.

Desde 2013, é diretor do Jornal Terra Nova, impresso e online, e presidente da Fundação Padre Ottavio Fasano, que mantém importantes obras sociais na ilha do Fogo e em Santa Cruz, na ilha de Santiago.

Foi eleito novo Custódio dos Irmãos Capuchinhos de Cabo Verde no dia 11 de Abril de 2024, durante o XV Capítulo Ordinário que decorreu na Domus Ordinis, cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente.

Os filhos de São Francisco estão presentes em 114 países e em Cabo Verde chegaram em 1947.