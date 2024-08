Conferência termina seminário sobre migração, tráfico de seres humanos e contrabando

Mais de 40 agentes pastorais de 21 dioceses participaram, em Joanesburgo (África do Sul), no seminário da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral (SACBC) sobre migração, tráfico de seres humanos e contrabando.

Sheila Pires – África do Sul, para o Vatican News

Organizado pelo gabinete de Migrantes, Refugiados e Tráfico Humano da SACBC, o seminário de formação de quatro dias teve como objetivo fornecer competências de liderança para acolhimento e assistência aos migrantes, refugiados e requerentes de asilo na África Austral.

Durante o seminário, os agentes pastorais aprenderam sobre a “resposta da Igreja em respeito à migração” desde os pontificados do Papa Leão XIII ao Papa Francisco, assim como à migração na tradição bíblica, e o tráfico de seres humanos e o contrabando na África Austral.

Na sua apresentação virtual, o Bispo responsável do gabinete para os migrantes, refugiados e tráfico humano da SACBC apelou aos agentes pastorais para deixarem de trabalhar em silos e colaborar com outros grupos e organizações religiosas no acolhimento, proteção, promoção e integração dos migrantes e refugiados nas comunidades de acolhimento.

O Dom Joseph Mary Kizito falou também sobre a “resposta da Igreja às migrações” desde o Pontificado do Papa Leão XIII ao Papa Francisco. Recordou como o Papa Leão XIII estabeleceu paróquias nacionais nos países de acolhimento," e o seu apelo aos padres e religiosos para ‘atenderem os migrantes’. O Bispo Kizito encorajou os agentes pastorais a aprender com os vários Papas e como eles usaram e continuam a usar a Rádio Vaticano para comunicar com todo o povo de Deus, incluindo os migrantes e os refugiados.

Com a fusão do gabinete dos migrantes e refugiados da SACBC com o gabinete do tráfico humano, os agentes pastorais foram encorajados a trabalhar com outras organizações religiosas assim como não religiosas, tais como os Serviços Jesuítas aos Refugiados (JRS), Advogados de Direitos Humanos (LHR), incluindo sodalidades e comunidades cristãs na sensibilização para o tráfico de seres humanos, bem como na promoção dos quatro verbos migratórios do Papa Francisco: acolher, proteger, promover e integrar. Oiça o balanço da Ir. Marizete Garbin, mscs e Ir. Neide Lamperti, mscs, sobre o seminário.

Irmã Neide Lamperti, mscs

Com um nível elevado de desemprego e pobreza na região da SACBC, os migrantes, refugiados e requerentes de asilo não são muitas vezes bem-vindos nos países de acolhimento e são, em nalguns casos acusados de atividades criminosas. Em conversas com o Vatican News, agentes pastorais do eSwatini, Botswana e África do Sul disseram estar gratos pela experiência de aprendizagem e que estavam ansiosos por partilhar com outros agentes pastorais nas suas respetivas dioceses.

O seminário de formação de 19 a 22 de agosto foi a primeira de duas sessões. De acordo com a coordenadora do gabinete para os migrantes, refugiados e tráfico humano da SACBC Irmã Neide Lamperti mscs, os agentes pastorais irão participar na segunda sessão de formação, de 11 a 15 de novembro do ano corrente.

Participantes no seminário sobre migração, tráfico de seres humanos e contrabando na África Austral

Entretanto, durante a Audiência Geral semanal de 28 de agosto, o Papa Francisco centrou-se na situação difícil dos migrantes e denunciou a indiferença perante os migrantes que morrem a atravessar desertos e mares em busca de uma vida melhor e apelou a um sistema global de governação global baseado na justiça e na solidariedade.