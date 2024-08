Camarões. Dom Andrew Nkea: “Mulheres são embaixadoras da esperança na sociedade”

O Arcebispo de Bamenda, nos Camarões, Dom Andrew Nkea Fuanya, elogiou as mulheres como "embaixadoras da esperança" na sociedade e exortou-as a desempenhar um papel vital na superação dos desafios da nação através da sua intercessão.

Cidade do Vaticano

Falando durante as celebrações do 60.º aniversário da Associação das Mulheres Católicas (CWA, sigla em inglês), a 24 de julho de 2024, na Co-Catedral da Divina Misericórdia em Buea, o Arcebispo sublinhou o poder transformador das orações, da perseverança e do empenho das mulheres. "São as mulheres que nos vão salvar através das suas orações, da sua perseverança, da sua determinação e da construção da fraternidade. Mulheres, há muitas coisas a acontecer hoje no nosso país que não são boas, mas são vocês que vão salvar este país", disse o Arcebispo Nkea.

A Associação das Mulheres Católicas, criada nos Camarões em 1994 pelo falecido Bispo Emérito de Buea, Dom Julius Peters, cresceu significativamente e conta atualmente com cerca de 20 mil membros nos Camarões e a nível internacional, incluindo nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha. O Arcebispo Nkea, que também é presidente da Conferência Episcopal Nacional dos Camarões (CENC), elogiou a expansão da associação, comparando humoristicamente o seu potencial alcance ao da MTN, dizendo: "Muito em breve, a CWA estará em todo o lado".

Na sua homilia, Dom Andrew Nkea expressou a sua gratidão pelas contribuições da CWA ao longo dos últimos 60 anos: "Tomaram parte muito ativa no crescimento espiritual das vidas das mulheres da nossa Igreja. Trabalharam arduamente para melhorar a condição das mulheres e das crianças do sexo feminino em todo o lado. Fizeram tudo o que estava ao vosso alcance para tornar as vossas paróquias e comunidades cristãs verdadeiras famílias de Deus".

O Arcebispo também reconheceu o papel da CWA na defesa dos valores da família e no apoio à formação dos sacerdotes através de contribuições financeiras e materiais. Olhando para o futuro, Dom Nkea encorajou a associação a continuar a ser um farol de esperança, particularmente à luz das actuais crises políticas do país.

"A minha mensagem a todas as mulheres católicas, quer estejam aqui presentes quer nos sigam através dos meios de comunicação social, é que continuem a ser mulheres de esperança. A vossa resiliência é crucial, e se as mulheres desistem, isso significa uma perda de redenção", afirmou. "Esta virtude tem sido evidente, especialmente durante os desafios que enfrentamos nas regiões do noroeste, sudoeste, extremo norte e leste dos Camarões" – com a agência CISA África.