Cabo Verde respira o ar da juventude numa grande concentração jubilar

Desde o dia 04 de Agosto, as Paróquias localizadas na Vigararia de Santiago Norte acolheram o “Dia nas Paróquias”, a primeira fase da Semana Central Final do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos 2024, (JJCV 2024) reunindo jovens de todas as 9 ilhas do país e da diáspora, proporcionando momentos de espiritualidade, confraternização e aprendizado.

As atividades começaram no dia 4 de agosto com a recepção dos jovens participantes, seguida pela distribuição às Famílias de Acolhimento em todas as Paróquias de Santiago Norte.

Eucaristia, passeata pelas ruas centrais das paróquias, momentos de catequese onde os jovens puderam refletir e crescer espiritualmente, palestras abordando temas relevantes para a juventude, palestras na natureza, aproveitando o ambiente natural para o aprendizado, momentos marcados de muita alegria e integração, fortalecendo a fé e a união do grupo.

No dia 7 de Agosto, terminou a primeira concentração de jovens na Vigararia de Santiago Norte com uma Eucaristia de Encerramento do “Dia nas Paróquias”, presidida pelo Bispo de Santiago de Cabo Verde e Cardeal e concelebrada por dezenas de sacerdotes.

Participaram na Missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Santa Catarina, todos os peregrinos do jubileu, religiosos e religiosas que acompanham os jovens bem como voluntários e a comunidade em geral.

Para Dom Arlindo Furtado, os jovens são a grande força da Igreja e da sociedade.

Ontem, dia 8, foi a vez das paróquias da Vigararia de Santiago Sul receber a etapa final conclusiva. Hoje 9, Via Sacra Pública e o término está marcado para o dia 12, segunda feira, num Jubileu conjunto entre as Dioceses de Santiago 500 anos e do Mindelo 30 anos.

“Animados pela gratidão e guiados pela esperança”, é o lema desta grande concentração juvenil 2024, na ilha de Santiago.