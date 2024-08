Cabo Verde. Ordem Franciscana Secular tem novo Ministro e respetivo Conselho

Em Cabo Verde, a Ordem Franciscana Secular (OFS) tem novo ministro e respetivo Conselho para os próximos três anos: trata-se de Adilson de Pina, da Fraternidade da Praia. A eleição decorreu durante a III Assembleia Capitular que reuniu fiéis leigos e clero franciscano de 23 a 25 de agosto, na cidade da Praia, lha de Santiago.

Ele que ora assume os desígnios da Ordem fala de como decorreram os trabalhos. Para o neo-eleito foram momentos fortes de partilha, fraternidade e formação com a participação de uma representante internacional, proveniente do Zimbabwe, bem como de um representante do Conselho dos assistentes ao nível internacional.

Ordem Franciscana Secular, "irmãos no meio do povo, em fraternidade"

O maior desafio, segundo o novo Ministro da Ordem, é trabalhar na melhoria da espiritualidade e a organização das fraternidades segundo a regra de São Francisco de Assis. Apostar na criação de novas freternidades nas ilhas é também um desafio.

III Assembleia Capitular reuniu fiéis leigos e clero franciscano, na cidade da Praia

A III Assembleia Capitular da OFS, que não contou com elementos da ilha do Fogo, foi presidida pela Senhora Emerenciana Chinyama, do Zimbabwe, membro da Presidência do Conselho Internacional da Ordem Franciscana Secular para a África (CIOFS).

De 9 a 17 de novembro próximo acontece em Roma o Capítulo Geral da Ordem.

A Ordem Franciscana Secular em Cabo Verde tem como padroeira Santa Isabel de Portugal.