Pedro Moreira, projecto da celebração dos C500 da diocese de Santiago e 30 do Mindelo

Cabo Verde. Milhares de jovens participam na Semana Central do Jubileu dos Jovens

A Semana Central Final do Jubileu dos Jovens, que decorreu de 4 a 12 de julho e em que participaram milhares de jovens, na ilha de Santiago, tem como objectivo colocar a juventude caboverdiana no País e na diáspora na estrada rumo aos 500 anos da Diocese de Santiago e 30 da Diocese de Mindelo. O posicionamento é do gestor do projecto da celebração dos C500, Pedro Moreira.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde, para Vatican News O responsável considera que o balanço da semana é preliminar, entretanto assevera que foi cumprido aquilo que estava previsto. O entrevistado defende que o Jubileu é apenas o começo. O mesmo considera urgente responder ao questionamento e as orientações dos dois Bispos de Cabo Verde. Muito trabalho está previsto realizar até 2033. Pedro Moreira aproveita a ocasião para lançar em resumo o programa para os próximos tempos e agradecer a todos os que se empenharam na Semana Central Final do Jubileu. Participaram no Jubileu milhares de Jovens das nove ilhas do país e da Diáspora como Senegal, Portugal, França, Alemanha e Luxemburgo. Oiça aqui a reportagem e partilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui