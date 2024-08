Arranca a etapa conclusiva do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos

Em Cabo Verde foi aberta no dia 8 de agosto a etapa final conclusiva do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos 2024, (JJCV 2024) que decorre desde o dia 4, na ilha de Santiago.

As paróquias da Vigararia de Santiago Sul recebem a etapa final conclusiva com o Bispo de Mindelo Dom Ildo Fortes a presidir uma celebração Eucarística que decorreu na localidade da Cruz do Papa, em “Kebra-Kanela”, local onde o Papa João Paulo II celebrou, aquando da sua visita a Cabo Verde, em janeiro de 1990.

Durante a homilia, o prelado de Mindelo convidou os jovens a olharem para o futuro e a viverem a dimensão da esperança, tendo indicado São Luis de Gusmão, o santo do dia e São João Paulo II.

Já no final da homilia, Dom Ildo Fortes encorajou os jovens a dizer “não” à cultura da violência, sempre relembrando a homilia do saudoso Papa.

Concelebrou o Bispo de Santiago, Dom Arlindo Furtado, juntamente com dezenas de sacerdotes, na presença de milhares de peregrinos e fiéis que aí se deslocaram para vivenciarem esse momento de fé, de união e de muita alegria.

Depois da missa, um festival musical com actuações do conceituado grupo “Ferro e Gaita”, dos Padres José Álvaro e Adérito Rodrigues e ainda outros artistas nacionais.

Cartaz do festival dos jovens cabovernianos

Do programa para os próximos dias constam catequeses, visitas de estudo, Via Sacra pública a partir das cinco paróquias de acolhimento. A X e a XIV estação serão encenadas.

Momento de catequese, na Paróquia de Nossa Senhora do Socorro

A Semana Central Final do Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024 conta com a participação de milhares de jovens de todas as ilhas, da diáspora e de outros países, como Senegal, com um grupo de 17 peregrinos, dos quais dois sacerdotes. Também França, Alemanha, Luxemburgo e Portugal.

O término está marcado para o dia 12, segunda-feira, num Jubileu conjunto entre as Dioceses de Santiago e do Mindelo, em perspetiva Grande Jubileu de 2033 quando comemorarão, respetivamente 500 e 30 anos de existência. “Animados pela gratidão e guiados pela esperança”, é o lema desta grande concentração juvenil 2024, na ilha cabo-verdiana de Santiago.