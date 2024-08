Angola. Seminários e situação social das populações entre os desafios do Huambo

O arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, em entrevista exclusiva à correspondência do Vatican News em Angola, traça os principais desafios do seu território pastoral, que passam, essencialmente, pela sustentabilidade dos seminários, a dura situação social das populações do interior da arquidiocese e o fenómeno da mentalidade feiticista.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

No governo da igreja particular do Huambo há seis anos, o arcebispo Dom Zeferino Zeca Martins descreve os principais desafios desta igreja, que caminha para uma dimensão mais ampla quer a nível do crescimento vocacional como de maturidade, tendo em conta os actuais resultados pastorais.

Com perto de 150 sacerdotes diocesanos, 19 dos quais em formação no exterior, para o Prelado o número ainda não satisfaz. “Os sacerdotes são como pérolas, quanto mais se tem, mais se necessitam”, realça Dom Zeca que já ordenou mais de 45 sacerdotes diocesanos, numa média de 8 a 10 padres anualmente.

Arquidiocese agraciada pelo dom das vocações

A arquidiocese está igualmente agraciada pelo dom da vocação, todos os anos, muitos são os jovens que batem às portas do Seminário, e por esta razão, a arquidiocese estuda uma nova configuração para o Seminário Menor, para melhor atender a demanda.

O actual quadro social e económico do País tem sido desafiador e influencia, igualmente a vida da igreja. A sustentabilidade dos Seminários, é um “capítulo duro”, face aos poucos recursos, motivado pela crise económica e financeira que o País atravessa, afirma Dom Zeca.

Huambo é das poucas arquidioceses a nível da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) que possui todos os Seminários, nomeadamente o Menor, Médio, Filosofia e Teologia. O Pastor do rebanho do Huambo agradece a assistência que a Santa Sé disponibiliza aos Seminários, embora diminuta, dadas as necessidades, e lança o grito de socorro a outros benfeitores.

Mentalidade feiticista preocupa a comunidade religiosa

A mentalidade feiticista continua a preocupar a sociedade angolana e a comunidade religiosa, a arquidiocese do Huambo não escapa desta triste realidade, Dom Zeferino Zeca Martins apela a uma mudança radical de mentalidade.

“Vive-se com muita amargura o fenómeno do feiticismo e da Tala o que denota que não nos desprendemos da nossa cultura e por este facto, a necessidade da primeira evangelização deve incidir nas famílias”, realça Dom Zeca.

Quadro social dramático no interior da província do Huambo

O arcebispo do Huambo traça um quadro social dramático do interior da província do Huambo, com as populações a enfrentarem situações difíceis.

Dom Zeferino Zeca Martins fala mesmo na existência de angolanos de “primeira e de segunda classe”, e convida a uma reflexão e acção colectiva para a mudança de realidade, numa altura em que o País se prepara para celebrar 50 anos de independência nacional.

Dom Zeca diz que as populações foram abandonadas num sofrimento indescritível com falta de vias de acesso, educação, saúde, transportes dignos e outros serviços sociais.

Sé Catedral de Nossa Senhora da Conceição do Huambo

A Arquidiocese do Huambo é uma arquidiocese da Igreja Católica situada em Angola. Seu actual Arcebispo é Dom Zeferino Zeca Martins, SVD, e sua Sè é a Sé Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

