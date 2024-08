P. Kambongo: “Excessiva partidarização prejudica a reconciliação entre os angolanos”

A excessiva partidarização do País está a prejudicar a reconciliação entre os angolanos, é o alerta lançado pelo Padre Paulino Kambongo, missionário Redentorista, entrevistado pelo correspondente da Vatican News em Angola.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

O Padre Paulino Kambongo é missionário redentorista, com 50 anos de vida religiosa. Actualmente a residir na missão do Vouga, na diocese do Kwito-Bié, recorda com amargura os momentos conturbados de guerra civil (1975 a 2002) que o País viveu, e agradece a Deus pelo dom da paz.

Angola trilha os caminhos da paz desde 2002, e no próximo ano, celebra 50 anos de independência nacional, o sacerdote angolano lamenta o facto de o País estar muito partidarizado e diz mesmo que este facto está a prejudicar a verdadeira reconciliação entre os angolanos.

O sacerdote manifesta igualmente preocupação com os cristãos que estão na política e que nada fazem para a resolução dos mais variados problemas que assolam o País.

“Quando o cristão se torna militante de um partido o seu ser cristão é subalternizado por ele próprio, esta é a realidade de muitos”, lamenta o sacerdote.

Padre Paulino Kambongo, Redentorista, em entrevista com Anastácio Sasembele

Na doutrina da Igreja o cristão católico deve ser aquele que implanta na sociedade a realidade do evangelho, facto que não está a ser bem compreendido por alguns cristãos que temem pelos seus cargos políticos, relegando a fé cristã para o segundo plano, refere o sacerdote.

Os evangelizadores têm igualmente responsabilidade, afirma o missionário, que faz “mea culpa”, assumindo falhas no processo de evangelização dos povos que, na sua visão, ainda não atingiu o verdadeiro objectivo deixado por Cristo, “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for baptizado será salvo, mas quem não crer será condenado”, esclarece o missionário.

