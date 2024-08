Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, com jovens do Fest-Jovem Luanda 2024

Dom Filomeno aos jovens: “Sede motivo de esperança num futuro próspero”

O Arcebispo de Luanda (Angola), Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, no acto de encerramento do Fest-Jovem Luanda 2024, pediu aos jovens para serem motivo de esperança num futuro próspero, por meio de acções que ajudem a engrandecer a sociedade e a desenvolver o país.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola O prelado fez o apelo no domingo 11 de agosto, em Luanda, durante o acto de encerramento do Fest-Jovem Luanda 2024, evento que juntou mais de dez mil jovens peregrinos das dioceses e arquidioceses de Angola e São Tomé e Príncipe. O Estádio dos Coqueiros, em Luanda esteve ao rubro durante o encerramento da primeira edição do Festival da Juventude católica angolana, denominado "Fest-Jovem Luanda 2024". A cerimónia foi presidida pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias. Mais de dez mil jovens no Estádio dos Coqueiros, para o Fest-Jovem Luanda 2024 O Fest-Jovem Luanda 2024 juntou de 7 a 11/8 mais de dez mil jovens angolanos e de São Tomé e Príncipe, numa iniciativa da Arquidiocese de Luanda, e decorreu sob o lema, "Peregrinos da Esperança, Alegrai-vos no Senhor". Dom Filomeno afirmou, durante a homilia da Missa de encerramento, que não se pode caminhar na esperança longe de Deus. O prelado pediu aos jovens a não se entregarem às práticas erradas, em busca do êxito imediato, aconselhou, ainda, os jovens, a não terem medo das aspirações e de buscarem os sonhos e a não perder a esperança. O Fest - Jovem permitiu adoptar acções concretas para a formação do homem do amanhã, cujo conhecimento precisa estar assente no Evangelho e na ciência. A delegação de São Tome e Príncipe saiu do Fest - Jovem com a fraternidade e a espiritualidade fortalecidas e prometem partilhar as experiências vividas com outros jovens cristãos e não só. Delegação dos jovens de São Tomé e Príncipe no Fest-Jovem Luanda 2024 O Fest - Jovem realizou-se exactamente numa altura em que se celebra o primeiro aniversário das Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023, e cumpre um apelo do Santo Padre sobre o cuidado a ter com os jovens. O próximo evento acontece em 2026.