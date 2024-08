Angola. Dom Estêvão Binga é o novo Bispo da Diocese da Ganda

Ganda é a mais nova diocese de Angola, desmembra-se da diocese de Benguela, e Dom Estêvão Binga torna-se no primeiro Bispo desta diocese.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

O Santo Padre, o Papa Francisco, criou nesta quinta-feira, 1 de agosto de 2024, a diocese da Ganda, em Angola.

Situado a leste da província de Benguela, a uma distância de 210 km da capital da província, tendo uma superfície de 4.817 km2, o município da Ganda é tido como um dos bastiões de vocações sacerdotais e religiosas a nível da África Subsaariana, à semelhança do município do Cubal, também em Benguela.

Coube ao Bispo da diocese de Benguela, Dom António Francisco Jaca, proferir a comunicação vinda da Nunciatura Apostólica em Angola e São Tomé.

Dom Estêvão Binga deixa Benguela como Bispo auxiliar e passa a assumir a diocese da Ganda como primeiro Bispo. Na sua intervenção o prelado agradeceu a confiança do Santo Padre e prometeu trabalhar em favor do seu novo rebanho.

Com esta erecção, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) passa a contar com 21 dioceses para a satisfação dos fiéis e da Igreja no geral. A diocese da Ganda passa a ser sufragânea da Arquidiocese do Huambo.

