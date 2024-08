AECV participa na Conferência Mundial de Escuteiros no Egipto

Delegação caboverdiana na 43ª Conferência Mundial de Escuteiros na cidade do Cairo, Egipto (Radio Nova de Maria - Cabo Verde)

A Associação dos Escuteiros de Cabo Verde (AECV) que participa na 43ª Conferência Mundial de Escuteiros na cidade do Cairo, Egipto, desde o dia 17, termina esta sexta feira 23 de agosto.

A Conferência reúniu mais de 2 mil escuteiros representando 176 organizações, membros de 216 países e territórios.

Em declarações à Rádio Maria um dos responsáveis, Jailson Pedro fala do objectivo do evento.

A delegação cabo-verdiana é chefiada pela Comissária Geral e é composta por cinco elementos, confirma Jailson Pedro que do arquipélago acompanhou a Conferência como observador on-line.

Quanto à espectativas deste encontro do Cairo, Jailson Pedro responde

Foram tomadas decisões estratégicas que definirão o rumo do movimento escutista para os próximos três anos, eleitos novos membros do Comité Mundial, eleitos futuros eventos escutistas, como a 44ª Conferência Mundial de Escuteiros em 2027, o 17º Moot Escuteiro Mundial em 2029, e o 27º Jamboree Escuteiro Mundial em 2031.

O evento que termina esta sexta feira, 23, contou com a presença de várias organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde, o Gabinete do Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A conferência também contou com a participação da Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, Amina Mohammed.