Dois novos padres para a Igreja de Cabo Verde

Frei Celso Monteiro e o Diácono Transitório Ricardo Monteiro foram ordenados presbíteros no domingo 21 de Julho e com estas duas ordenações termina o ciclo de seis, nas duas dioceses caboverdianas de Santiago e de Mindelo.

O jovem Celso Monteiro pertence a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e foi ordenado pelas mãos do Bispo caboverdiano Dom Teodoro Tavares, na paróquia de São Lourenço, na ilha do Fogo que o viu nascer e crescer.

Para a Rádio Nova de Maria o capuchinho, Frei Celso Monteiro diz-se sentir feliz e com uma carga de responsabilidade.

A primeira missa na paróquia aconteceu esta segunda feira, 22, para alegria da família e da comunidade.

Este neo sacerdote vai para a missão na capital do país, Praia, ilha de Santiago onde a Ordem têm uma comunidade.

“Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas” (Jo 10,11), é o lema desta ordenação.

Dom Teodoro Tavares é o atual bispo diocesano de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, no Brasil.

Padre Ricardo Fortes

Também Ricardo Monteiro é o novo padre da Diocese de Mindelo.

No mesmo dia 21, o diácono Ricardo Monteiro que nasceu na ilha de São Vicente, cresceu na ilha de Santo Antão e foi ordenado presbítero, na paróquia de Nossa Senhora do Livramento pelas mãos do Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes.

Na homilia o prelado de Mindelo asseverou que aquela paróquia tem registado um maior número de ordenações.

A ordenação sacerdotal de Ricardo Monteiro contou com a presença do Núncio Apostólico em Cabo Verde, Monseigneur Waldemar Stanisław Sommertag, prelado polonês ao serviço da diplomacia da Santa Sé, um grande número de padres e centenas de fiéis de muitos cantos da ilha, mas também das ilhas vizinhas. Essa celebração contou com transmissão em directo na Rádio Nova de Maria e nas redes sociais.

A paróquia de Santo António das Pombas na ilha de Santo Antão será nos próximos anos, o campo missionário deste novo sacerdote. O padre Ricardo Monteiro agradeceu a confiança do bispo para orientar a paróquia. A tomada de posse vai acontecer no dia 22 de Agosto.

O mês de Julho foi designado pelas duas dioceses como o mês de ordenações.

No dia 7 do mês de Julho foram ordenados sacerdotes, Ivandro da Moura, Daniel Reis (Diácono), na paróquia de Santo Amaro Abade, na ilha de Santiago. No mesmo dia, o Frei William Monteiro foi ordenado presbítero, na paróquia de São Vicente, ilha do mesmo nome. No dia 14, foi a vez do Frei João Michael dizer SIM, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na ilha de Santiago.