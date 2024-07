Cardeal Berhaneyesus-Souraphiel

Deslizamento de terreno na Etiópia provoca centenas de mortos

Na Etiópia pelo menos 260 pessoas perderam a vida num deslizamento de terra, no passado dia 22 deste mês, na área de Gofa, no sudoeste do país, causando graves problemas humanitários.

Vatican News “Um acidente chocante e desastroso. Muitos perderam a vida repentinamente, mais de 260 corpos já foram recuperados”. É quanto refere a agência FIDES, citando o Vigário Apostólico de Hosana e Administrador Apostólico de Soddo. Ele informa que uma equipa de emergência do Vicariato, assim como o Diretor Executivo da Comissão Social de Desenvolvimento da Conferência Episcopal Católica da Etiópia e o Serviço Católico de Ajuda da Etiópia deslocaram ao local do desastre para constatar a situação dos sobreviventes. O mesmo fez um sacerdote de Soddo, juntamente com representantes doutras confissões e instituições religiosas. Segundo o referido sacerdote, as vítimas registadas até agora são 46 famílias com uma medida de 6 filhos por família. Diversos órgãos de governo continuam a trabalhar em conjunto para recuperar corpos, enterrá-los e tentar apoiar os sobreviventes nas suas necessidades básicas. Ainda não se tem a certeza de quantas pessoas terão perdido a vida. Os sobreviventes nas áreas circunstantes precisam desesperadamente de apoio humanitário imediato - sublinha ainda o Vigário na sua detalhada missiva à FIDES. Também o Cardeal Souraphiel, Arcebispo metropolitano de Adis-Abeba e Presidente da Igreja Católica Etíope, sublinhou, numa carta de 22 de julho, a gravidade desta catástrofe e expressou a sua profunda tristeza, assegurando a solidariedade e o apoio continuo da Igreja às comunidades atingidas.

Segundo dados fornecidos pelo Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, para além da perda de vidas humanos, a catástrofe afetou profundamente mais de 50 mil pessoas, incluindo deslocados, feridos e pessoas que perderam casa e os meios de subsistência. Há 5.776 famílias em duas aldeias que necessitam urgentemente de abrigo. Além disso, um total de 596 famílias foram evacuadas devido ao deslizamento de terra. Entre elas, há 1.367 crianas, que são particularmente vulneráveis e necessitam de apoios e cuidados imediatos. Várias outras aldeias estão em situação de vulnerabilidade devido à sua localização geográfica. E as chuvas contínuas aumentam a probabilidade de novos deslizamentos de terra e a ameaça exige a evacuação das pessoas. Apesar das condições difíceis, estão em curso diversas ações de resposta aos necessitados. A Cruz Vermelha forneceu tendas para cem famílias e os órgãos de governo federal estão ativamente envolvidos na área afetada, trabalhando em conjunto com o poder local, para avaliar as necessidades e coordenar a assistência adicional. A colaboração continua entre as várias partes, tanto da Igreja como do poder civil é essencial para responder às necessidades imediatas e mitigar o impacto a longo prazo desta catástrofe.