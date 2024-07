Curso on line para mediadores linguístico-culturais

A OIM (Organização Internacional para as Migrações), o ACNUR (Agência das Nações Unidas para os Refugiados) e o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) lançam neste dia 31 de julho, um curso online destinado a mediadores linguísticos, trabalhadores culturais empenhados na linha de frente para fornecer apoio a pessoas que sobreviveram à violência de género.

Dulce Araújo - Vatican News

O papel dos mediadores linguístico-culturais é crucial para facilitar a compreensão e a comunicação entre pessoas de várias origens culturais, particularmente em casos de maior vulnerabilidade, como para pessoas que sobreviveram à violência de género.

O programa de formação on line intitulado “Apoiar sobreviventes de violência de género: o papel dos mediadores e mediadoras linguístico-culturais” é inspirado no currículo de formação com o mesmo nome, desenvolvido pelo UNICEF juntamente com a Comissão de Mulheres Refugiadas. O e-learning é desenvolvido em duas unidades principais, concebidas para dotar os mediadores de competências práticas e conhecimentos aprofundados.

Este programa de formação responde à crescente necessidade de mediadores qualificados num contexto cada vez mais multicultural e diversificado por forma a melhorar a qualidade do apoio prestado aos migrantes e sobreviventes à violência de género - declarou Laurence Hart, Diretor do Gabinete de Coordenação da OIM para o Mediterrâneo.

Oiça

O curso está disponível neste link https://italy.learningpassport.org/#/course/12/item/76