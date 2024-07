Arquidiocese da Beira celebra o IV Dia dos Avós e dos Idosos

A Arquidiocese da Beira celebrou neste sábado, 20 de Julho o IV Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, evento que teve lugar na Paróquia São José – Munhava. A missa foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, e concelebraram os Padres Bonifácio Conde, Capelão da UCM na Região 1, Victorino Lucas e Suade José, Pároco e Vigário da paróquia acolhedora.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Com uma reflexão crítica sobre a cultura do descarte do idoso, o Arcebispo da Beira iniciou a sua homilia, onde comparou a velhice, faixa etária em que as forças tendem a diminuir, como uma “lamparina” que aos pouco diminui o seu petróleo e consequentemente a sua chama reduz, mas isto não quer dizer que se deve apagar imediatamente, aconselhou o Prelado.

Na continuidade da sua alocução Dom Cláudio disse que, existe uma riqueza no “ser idoso”, pois esta assemelha-se a maneira de trabalhar de Deus, que contrariamente aos homens, Deus trabalha com as coisas fracas e pequenas.

Idosos na celebração do seu dia, na Beira

A celebração do IV Dia Mundial dos Avós e dos Idosos na Arquidiocese da Beira, foi organizada pelas Irmãs do Instituto dos Pobres de Jesus Cristo através da Pastoral do Idoso, em colaboração com a Pastoral universitária da Universidade Católica de Moçambique. No final da missa a Irmã Hadassa do Amor, explicou que a celebração deste dia é de grande alegria, pois é uma oportunidade em que as religiosas manifestam o seu serviço aos mais necessitados, vulneráveis, os idosos.

Irmã Ágape, do Intituto dos Pobres de Jesus Cristo

Por sua vez, o Padre Bonifácio Conde, Capelão da UCM sublinhou que a participação da instituição neste evento, é um reconhecimento ao papel dos idosos na sociedade e está ciente dos desafios que estes enfrentam no seu cotidiano.

Além da missa houve ainda uma palestra sobre a importância dos idosos na sociedade e um momento de confraternização.

O Arcebispo com os padres concelebrantes

Refira-se que, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos neste ano celebra-se no dia 28 de julho e o Papa Francisco propôs como tema “Na velhice não me abandones” (cfr. Sal 71,9). Por motivos pastorais a Arquidiocese da Beira antecipou a sua celebração, cerimónia que contou com a presença da Irmã Ágape, PJC, vice-ministra geral do Instituto dos Pobres de Jesus Cristo, membros da Pastoral Universitária da UCM, crianças e adolescentes do Orfanato Lar Siloé, entre outros.

