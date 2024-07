A espiritualidade: um factor importante na Saúde Mental Positiva

A “Espiritualidade e Consciência Plena: Caminhos para o Bem-Estar”, constituiu um dos painéis, da conferência internacional sobre a “Saúde Mental Positiva”, organizada pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde. Foi na cidade da Praia, nos dias 19 e 20 de julho. Frei Gilson Frede, foi um dos oradores no referido painel.

Sãozinha Vaz - Vatican News

Embora defendendo o contributo significativo da espiritualidade para o bem-estar das pessoas, ele acredita que há alguns aspetos da religião que podem ter influências negativas na saúde mental dos crentes.

Em entrevista à Rádio Vaticano, Frei Gilson Frede, disse que, ao contrário do que muitos psicólogos, como Freud, pensavam, isto é, que, a espiritualidade e a religião deveriam ser banidas porque impediam ao indivíduo de atingir a maturidade, muitos psicólogos de meados do século XX consideram que a espiritualidade e a religião exercem uma importante influência na vida das pessoas e na sua saúde mental.

Segundo Frei Gilson, os exercícios espirituais como a introspeção, a oração e a visão positiva da vida, ajudam a pessoa a lidar melhor com a doença, os sofrimentos e a morte, pois a espiritualidade pode levar a ter consciência da própria individualidade e daquilo que se é.



“Adquirir a consciência de que temos aspetos positivos e negativos, que passamos por momentos bons e maus, pode levar-nos a uma vida mais feliz, serena, tranquila e faz-nos superar momentos que poderiam eventualmente, levar-nos a situações de stress ou de alguma perturbação mental”, acrescentou.



Apesar do enorme contributo da espiritualidade na promoção do bem-estar da pessoa, o conferencista sublinha que há casos em que a alienação e os dogmas podem ter uma influência negativa na saúde mental. Prevenir isso é - na opinião do orador - tarefa tanto do indivíduo, como dos líderes religiosos e das autoridades sanitárias. Frei Gilson deu algumas pistas concretas para essa prevenção.

Na referida entrevista à Rádio Vaticano, Frei Gilson comentou também o lema da conferência “Saúde Mental Positiva - Prioridade e Compromisso de Todos”, frisando que o bem-estar holístico de cada ser humano não pode depender apenas de um sector da sociedade, mas é responsabilidade de todos.



Instado a exprimir-se sobre a situação da saúde mental em Cabo Verde e o que terá motivado a realização dessa conferência, o entrevistado evocou o impacto da pandemia sobre as pessoas.



Frei Gilson Frede achou positivo a inclusão no programa, por parte dos organizadores da conferência, de temas relacionados com a importância da fé e da espiritualidade na saúde mental das pessoas.



Saiba mais, ouvindo diretamente a entrevista.

