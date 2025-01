Wraz z Jubileuszem zwiększa się liczba języków migowych w mediach watykańskich

Począwszy od Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji, Vatican News będzie oferować bezpłatnie transmisje wydarzeń papieskich na żywo również we francuskim języku migowym (LSF) oraz hiszpańskim języku migowym (LSE). Nowe języki dołączają włoskiego języka migowego (LIS) i amerykańskiego języka migowego (ASL), które są dostępne od 2021 roku.

Vatican News

Od 26 stycznia, kiedy Kościół będzie obchodził VI Niedzielę Słowa Bożego i kiedy zakończy się pierwsze duże spotkanie jubileuszowe – Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji – modlitwa Anioł Pański i audiencje generalne będą tłumaczone na żywo na język migowy włoski (LIS), hiszpański (LSE) i francuski (LSF) na kanale YouTube Vatican News, a także, na żądanie w amerykańskim języku migowym (ASL), również na YouTube. W języku włoskim kontynuowana będzie także transmisja na żywo z napisami.

Usługa w dwóch nowych językach migowych została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Conrad N. Hilton Foundation i ma umożliwić przeżywanie Jubileuszu jeszcze szerszemu gronu osób, niezależnie od ograniczeń.

Wraz z transmisjami na żywo w językach migowych – które rozpoczęły się od włoskiego i amerykańskiego w 2021 roku – projekt „Nikt nie jest wykluczony” (wł. „Nessuno Escluso”) oferuje również aplikację informacyjną Vatican for All, stworzoną przez Dykasterię ds. Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie komunikacji i wzroku. Aplikacja, dostępna bezpłatnie w Google Play i Apple Store, umożliwia dostęp do treści informacyjnych o wydarzeniach papieskich i Stolicy Apostolskiej. Pozwala także na bieżąco śledzić życie Kościoła na świecie.