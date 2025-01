Watykańska nominacja dla rektora KUL

Ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, został mianowany interlokutorem Papieskiej Akademii Teologicznej, akademii Kurii Rzymskiej, zajmującej się formacją teologów. Nominację wręczył mu przewodniczący tej instytucji, bp Antonio Staglianò.

Vatican News

Docenienie całej uczelni

„Watykańska nominacja w ramach Papieskiej Akademii Teologicznej, to docenienie całego środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, szczególnie środowiska teologicznego, ale również i tych dyscyplin, które z tym środowiskiem współpracują – mówi w rozmowie z mediami watykańskimi rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski. – Mam tu na myśli nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, a wnet pewnie będzie to również obszar nauk medycznych”.

Jak wyjaśnia Papieska Akademia Teologiczna, interlokutor (wł. Interlocutore referente) jest to osoba, do której uczelnia „może się odnieść, aby otworzyć przestrzeń dialogu we wszystkich dziedzinach ludzkiej wiedzy”, zarówno w obszarze akademickim, metod działania, jak też służby człowiekowi.

Wkład Polaków w misję papieskiej akademii

„Zgodnie z nowymi statutami uczelni, rola interlokutora jest kluczowa, ponieważ Papieżowi Franciszkowi zależy na teologii sapiencjalnej, obejmującej cały świat. Wobec tego potrzebujemy prowadzić wymianę myśli z osobami, które mogą otworzyć przestrzeń dialogu, również interdyscyplinarnego – mówi przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej bp Antonio Staglianò. – Cieszę się, że ksiądz rektor zaakceptował tę nominację. Oczywiście, będziemy wspierać się nawzajem, aby nowy model ewangelizacji mógł w pełni rozwijać się przy ogromnym wkładzie teologii”.

Papieska Akademia Teologiczna została założona w Rzymie przez papieża Klemensa XI w 1718 r. Jej członkiem jest obecnie o. Wojciech Giertych OP, teolog Domu Papieskiego, zaś w przeszłości w gronie członków honorowych był również kard. Zenon Grocholewski.