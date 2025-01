„Prorokinie nadziei” – geniusz sióstr zakonnych i siła komunikacji

Doświadczenia, świadectwa, projekty i misje sióstr zakonnych z całego świata zostały zaprezentowane dziś podczas Światowej Jubileuszowej Konferencji Sióstr Zakonnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dykasterię ds. Komunikacji w Bibliotece Watykańskiej. Było okazją do zaprezentowania różnorodnych działań sióstr: od duszpasterstwa migrantów na granicy meksykańskiej, poprzez pomoc kobietom ofiarom przemocy w Ugandzie, działania przeciwko handlowi ludźmi, aż po ewangelizację online.

Salvatore Cernuzio, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan



Dziewczynka z Ameryki Południowej, której, na oczach matki, pociąg odciął nogi, gdy próbowała przekroczyć granicę z Meksykiem. Ośmioletnia Filipinka, zamknięta w ciemnym pokoju, gdzie ciotka zmuszała ją do prostytucji online. Ugandyjskie kobiety, noszące pod sercem dzieci swoich oprawców, odrzucone przez rodziny i zmuszane do produkcji broni. Uchodźcy, bezdomni, nastoletnie ofiary przemocy, ubogie rodziny, niedożywione dzieci bez dostępu do edukacji czy opieki medycznej. Te dramatyczne historie wybrzmiały w czwartek w, słynącej z bogatych XVI-wiecznych fresków, Sali Sykstyńskiej, kontrastując z jej pięknem i wspaniałością.

Komunikacja jako dar

Jubileuszowa konferencja sióstr, zorganizowana przez Dykasterię ds. Komunikacji przy wsparciu Fundacji Hiltona w ramach Jubileuszu dedykowanego osobom zajmującym się mediami i komunikacją, miała na celu wymianę doświadczeń sióstr zakonnych z różnych stron świata oraz pokazanie, w jaki sposób środki komunikacji – stare i nowe – mogą stać się fundamentalnym narzędziem dla ich działań. Dzięki mediom społecznościowym, radiu, stronom internetowym czy po prostu słuchaniu, dziewczynka z Ameryki Południowej trafiła do ośrodka pomocy migrantom, a ostatecznie odzyskała dziecięcy uśmiech; Filipinka została ocalona z koszmarnego procederu; kobiety w Ugandzie nauczyły się konkretnego zawodu, dzięki któremu uzyskały niezależność, poczucie godności i przynależności. „Komunikacja to wzajemny dar siebie” – powiedział prefekt Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffini, otwierając spotkanie.

Przykłady „kobiecego geniuszu”

Piętnaścioro prelegentów (w tym 12 kobiet) przedstawiało poruszające świadectwa z różnych zakątków świata. Siostry określono mianem „prorokiń nadziei”. Zostały ukazane jako silne, niezłomne, ale też jako niosące czułość, przejawiającą się w dzieleniu posiłków i schronienia z ubogimi, w tworzeniu filmów dokumentalnych o tragediach swoich wiosek, w nauczaniu analfabetek prowadzenia audycji radiowych czy staraniu się pośród osób zamożnych o pomoc dla głodujących dzieci. „Kobiecy geniusz”, o którym mówili trzej ostatni papieże, został zilustrowany konkretnymi przykładami uczestniczek konferencji, które dzień wcześniej odwiedziły siedzibę mediów watykańskich, Muzeum Radia Watykańskiego i Bazylikę św. Piotra.

Światowa Jubileuszowa Konferencja Sióstr Zakonnych

Kreatywność sióstr zakonnych

Wydarzenie otworzyły pozdrowienia prefekta Biblioteki Watykańskiej, ks. Mauro Mantovano SDB, oraz modlitwa, którą poprowadził sekretarz Dykasterii ds. Komunikacji, ks. Lucio Ruiz. „Potrzebujemy waszej mądrości, dynamizmu, kreatywności i miłości” – zapewnił siostry. O miłości mówił także Paolo Ruffini, przypominając, że była ona „pierwszym źródłem komunikacji” dla wczesnych chrześcijan: „Rozpoznawano ich po tym, jak się miłowali – przypomniał. – Komunikacja przekształca relacje w więzi”.

Przykład pracy z migrantami na granicy meksykańskiej

Jednym z przykładów była praca s. Normy Pimentel, która od lat pomaga migrantom przekraczającym granicę Meksyku i USA. To właśnie ona opowiedziała historię dziewczynki, która straciła nogi, próbując dostać się na pociąg towarowy. Dzięki mediom społecznościowym udało się zebrać środki, aby pomóc rodzinie dziewczynki i umożliwić jej przeprowadzkę do Tennessee.

„Szycie nadziei” w Ugandzie

Z kolei s. Rosemary Nyirumbe z Ugandy, uznana przez „Time” za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, opowiedziała o swojej pracy z kobietami, które były ofiarami porwań i przemocy ze strony organizacji terrorystycznej Armia Bożego Oporu. W swoim ośrodku wprowadziła inicjatywę szycia toreb i ubrań, ucząc kobiety, że ich życie może zostać „zszyte na nowo”.

Walka z handlem ludźmi

S. Abby Avelino, należąca do sieci Talitha Kum, mówiła o walce z handlem ludźmi, w tym z wykorzystywaniem dzieci w internecie. Przytoczyła poruszające historie ofiar i podkreśliła, że do walki z tym procederem potrzebna jest współpraca międzynarodowa.

Wiele historii sióstr, podejmujących odważne i często nietuzinkowe inicjatywy, można przeczytać w cyklu artykułów „Sisters’ Project” publikowanych w mediach watykańskich. Są wśród nich także historie polskich sióstr zakonnych.