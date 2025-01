2025.01.26 Grzegorz Bednarczyk (don Marek Weresa )

Polak wśród 40 nowych lektorów ustanowionych przez Ojca Świętego

Chodzi o to, aby usłyszeć głos Chrystusa i żyć Ewangelią. To jest ważne dla każdego wierzącego, ale także dla tych, którzy Jezusa nie znają, a mogą Go poznać dzięki naszemu świadectwu - powiedział Grzegorz Bednarczyk z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej (archidiecezja lubelska), który w Niedzielę Słowa Bożego został ustanowiony przez Papieża Franciszka do posługi lektora.

ks. Marek Weresa - Watykan Grzegorz Bednarczyk w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News, wspomina, że gdy pojawiła się propozycja podjęcia posługi lektora we wspólnocie Kościoła, to w sercu pojawiło się uczucie wezwania przez Pana Jezusa. Dla niego było to mocne doświadczenie, które prowadzi do odkrycia własnego powołania do budowania Kościoła i zaangażowania w jego życie. Na pytanie: „czy taka posługa jest trudna?”, odpowiada bardzo krótko: „jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to jest to proste”. Moment niedzielnej uroczystości i uczestniczenia w Mszy św. pod przewodnictwem Papieża podczas której ustanowiono nowych lektorów, Grzegorz Bednarczyk porównuje do ewangelicznej sceny powołania Apostołów i słów Pana Jezusa: „pójdź za Mną”. „I to jest właśnie takie mocne moje doświadczenie, które dzisiaj się wydarzyło i ugruntowało serce, że Pan Jezus właśnie tego ode mnie oczekuje” - powiedział. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.