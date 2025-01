Podsekretarz Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich będzie biskupem

Papież Franciszek mianował ks. Filippo Ciampanellego, podsekretarza Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich, biskupem tytularnym Aquae in Mauretania w Algierii. Dykasteria ta zajmuje się wszystkim tym, co dotyczy katolickich Kościołów wschodnich. Jej kompetencjom podlega m.in. Ukraiński Kościół Greckokatolicki.

Vatican News

Ks. Filippo Ciampanelli jest Włochem. Urodził się w 1978 r., a w 2003 r. przyjął święcenia kapłańskie. Doktorat z teologii uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po ukończeniu Papieskiej Akademii Kościelnej, wstąpił do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Służył w przedstawicielstwach papieskich w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie i na Białorusi. Od 2015 r. pracował w Sekcji Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu. W kwietniu 2024 roku Ojciec Święty mianował go podsekretarzem Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich.

Dykasteria ta zajmuje się wszystkim tym, co dotyczy katolickich Kościołów wschodnich sui iuris. Jest właściwa we wszystkich sprawach własnych Kościołów wschodnich, które muszą być przekazane Stolicy Apostolskiej, a dotyczących: struktury i organizacji Kościołów; wykonywania misji nauczania, uświęcania i rządzenia; osób, ich stanu oraz praw i obowiązków. Zajmuje się również wszystkim, co zostało ustalone w sprawie wizyt ad limina Apostolorum.