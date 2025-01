„Pielgrzymi nadziei” – nowa trasa Muzeów Watykańskich na Rok Jubileuszowy

Z myślą o pielgrzymach, którzy, przybywając do Rzymu z okazji Jubileuszu 2025, chcieliby zobaczyć papieskie zbiory sztuki i Kaplicę Sykstyńską, Muzea Watykańskie przygotowały specjalną trasę zwiedzania, zatytułowaną „Pielgrzymi nadziei”.

Dorota Abdelmoula-Viet - Watykan

„Pragniemy zaoferować głębokie i autentyczne doświadczenie duchowe, podążające historyczno-artystycznymi szlakami sztuki, wiary i piękna. Jak prosi Papież Franciszek, naszym priorytetem jest troska o to, aby każdy z naszych gości mógł odnaleźć w prezentowanych arcydziełach nie tylko inspirację estetyczną, ponieważ jesteśmy instytucją muzealną, ale także głęboką komunię duszy, serca i ducha” – zapowiada dyrektor Muzeów Watykańskich Barbara Jatta, zapewniając, że przyjęcie zwiedzających będzie przebiegało w sposób sprawny i bezpieczny.

Nawiązując do hasła Roku Jubileuszowego, Muzea Watykańskie otwierają nową trasę zwiedzania z przewodnikiem, zatytułowaną „Pielgrzymi nadziei”, która będzie dostępna od 20 stycznia do zakończenia Roku Świętego. Jest ona zaproszeniem do odkrywania świadectw i znaków nadziei, ukrytych w arcydziełach, zgromadzonych w papieskich zbiorach.

Propozycja skierowana jest dla wszystkich grup wiekowych, w tym rodzin z dziećmi (najlepiej powyżej 6. roku życia). Zwiedzanie z przewodnikiem, prowadzone jest w języku włoskim, angielskim, hiszpańskim i francuskim i jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną, motoryczną i intelektualną. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Muzeów: museivaticani.va.