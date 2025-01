Paolo Ruffini: wielka wartość komunikacji tkwi w relacjach

Paolo Ruffini, który jest odpowiedzialny za watykańskie media mówi o Jubileuszu Świata Komunikacji, zaplanowanym od 24 do 26 stycznia. „Rok Święty jest okazją do postawienia sobie pytań i ponownego odkrycia najgłębszego, pierwotnego znaczenia naszego powołania jako komunikatorów”.

Andrea De Angelis - Watykan

„Wszystko, co chcemy zrobić, to podzielić się interpretacją świata. Jest to prawda, która została nam objawiona i chcemy jej szukać w naszej historii ze wszystkich sił” - powiedział Paolo Ruffini. Prefekt Dykasterii ds. Komunikacji przedstawił Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji w trakcie audycji Radia Watykańskiego „Radio con Voi”. Przypomniał, że wydarzenie, które odbędzie się w najbliższy weekend, będzie pierwszym z wielu zaplanowanych w Roku Świętym. Jubileusz świata mediów zbiega się ze wspomnieniem patrona dziennikarzy, św. Franciszka Salezego, które przypada 24 stycznia.

Relacje kluczem do dobrego dziennikarstwa

Podkreślając, że dziennikarze są powołani do bycia nosicielami nadziei i prawdy, Ruffini przypomina, że „bez relacji nie ma nadziei, jesteśmy zamknięci w sobie. Relacje to poleganie na drugim człowieku i wiara w to, że możemy wejść w relację z drugim człowiekiem, nawet jeśli nie myśli on tak jak my. Relacja może również wiązać się z bardzo męczącymi rzeczami, takimi jak przebaczenie, czyli zaczynanie od nowa. Za papieżem Franciszkiem, Ruffini przypomniał, że gdy zrywamy relację, to mimo wszystko możemy zawsze zacząć od nowa: „Ta relacja rodzi się bowiem z wzajemnego zaufania, a nadzieja jest zaufaniem i zawierzeniem sobie nawzajem, a następnie jej budowaniem”. W tym sensie również „koncepcja komunikacji nie jest jednokierunkowa, ale oparta na miłości, zaufaniu, relacji”.

Liczne spotkania

Trzy dni Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji obejmują liczne spotkania, które, jak podkreśla w wywiadzie prefekt, „powstały spontanicznie z pragnienia zrobienia rachunku sumienia, postawienia sobie pytań, a być może także ponownego rozpoczęcia poszukiwania najgłębszego pierwotnego znaczenia, źródła naszego powołania dziennikarskiego”. Ruffini podkreślił, wśród wielu jubileuszowych wydarzeń „najważniejszym jest audiencja u papieża Franciszka i pielgrzymka, aby wspólnie przejść przez Drzwi Święte i zastanowić się nad tym, gdzie jesteśmy i dokąd chcemy iść, a więc gdzie leżą korzenie naszej nadziei”.

Media watykańskie

Pytany o to, w jaki sposób media watykańskie mają opowiadać o Jubileuszu, Ruffini wskazał, że trzeba wejść w głębię tego wydarzenia, które nie jest fajerwerkiem, nie jest czymś natychmiastowym, ale jest drogą, która trwa i dotyczy wszystkich, zarówno wierzących, jak i każdego, kto chce znaleźć w nim znak zmiany. Wśród tego, co należy przekazać, jest z pewnością fakt, że Rok Święty nie jest czymś cudownym, „nie przechodzisz przez Drzwi Święte i nagle magicznie coś się dzieje”. Istotą jest „wiara w to, że jest to znak, który prowadzi do odzyskania najgłębszych źródeł naszej wiary. Wówczas możemy zrobić rachunek sumienia, a po nim wyruszyć inną drogą i zacząć od nowa”.

Główna rola historii

W trakcie rozmowy telefonicznej prowadzonej na żywo ze słuchaczami w czasie audycji, zostali oni poproszeni o przywołanie historii nadziei. Jak podkreśla Ruffini „te historie są nami, jesteśmy historiami, które opowiadamy i historiami, którymi żyjemy. Ludzka inteligencja jest połączeniem inteligencji serca i inteligencji umysłu. Bez serca nie możemy naprawdę zrozumieć wszystkiego”. Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji zwrócił uwagę na znaczenie szybkości przekazu, co jest znakiem naszych czasów. Dodał zarazem, że aby „zrozumieć rzeczywistość, potrzebna jest również odrobina powolności, istnieje potrzeba zatrzymania się od czasu do czasu, aby na nowo odkryć naszą duszę, aby uchwycić duszę drugiej osoby, jeśli chcemy dobrze radzić sobie jako dziennikarze”. Wskazał, że kiedy papież mówi o zużyciu podeszew naszych butów, mówi również o powolnym czasie, którego czasami potrzebujemy, aby zrozumieć i opowiadać historie, aby je uchwycić.

Pamięć

Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji wskazuje, że „kultywowanie pamięci, to zdolność do ponownego łączenia rzeczy w celu zaoferowania perspektywy, która jest perspektywą dobra”. Jest to zadanie dziennikarzy, w przeciwnym razie żylibyśmy w oddaleniu i zapomnieniu. Prefekt zaznacza, że przejrzysta interpretacja prawdy ma w komunikowaniu fundamentalne znaczenie. My nie chcemy robić nic więcej niż dzielić się interpretacją świata. Jest to prawda, która została nam objawiona i szukamy jej w naszej historii ze wszystkich sił i w relacjach, aby wspólnie znaleźć nowe drogi i nowe ścieżki” – podkreśla Ruffini.