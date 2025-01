Otwarto Drzwi Święte w Bazylice Matki Bożej Większej: Maryja jest u boku każdego człowieka

W Rzymie otwarto Drzwi Święte w Bazylice Matka Bożej Śnieżnej. Liturgii, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi przewodniczył kard. Rolandas Makrickas, archiprezbiter koadiutor świątyni. „Tak jak Maryja podążała za swoim Synem Jezusem – od narodzin do śmierci, w radosnych chwilach i w ciemnych godzinach smutku – tak jako Matka towarzyszy całemu Kościołowi i każdemu wierzącemu w kierunku Jej Syna” – wskazał podczas Eucharystii.

ks. Marek Weresa – Watykan

Czas – wielkie stworzenie Boga

Kardynał, nawiązując do słów Apostoła Pawła: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4, 4), powiedział, że wyrażenie „pełnia czasu” jest „uderzające”, bowiem Bóg staje się człowiekiem i czyni to w łonie kobiety – Maryi. „Ona jest drogą wybraną przez Boga; do Niej zmierzali ludzie, liczne pokolenia, które przygotowały przyjście Pana na świat. Czas zyskuje swoją pełnię, gdy jest zjednoczony z wiecznością, to znaczy z nieskończonym czasem Boga” - wskazał.

Hierarcha zaznaczył, że człowiek, często i na różne sposoby próbował zwiększyć lub udoskonalić czas za pomocą nowych technologii. Jednakże próby te zawsze prowadzą do jego utraty bądź zmęczenia. Z drugiej strony, nigdy nie można czuć się zagubionym, jeśli czas przeżywamy z Bogiem. „Matka Dziewica jest w sercu tego czasu: spodobało się Bogu zmienić historię i nasze czasy poprzez Nią” - dodał.

Ikona Salus Populi Romani – Matka, która zna czasy i potrzeby swoich dzieci

Odnosząc się do obrazu Matki Bożej, który w rzymskiej bazylice nosi tytuł Salus Populi Romani (Zbawienie Ludu Rzymskiego) kardynał wskazał, że „Maryja jest bezpieczną arką pośród powodzi. To nie idee czy technologia dadzą nam pocieszenie i nadzieję, ale oblicze Matki Bożej”.

Ona osłania nas w swoich ramionach, tak jak czyniła to z Dzieciątkiem Jezus. Przybycie do tego sanktuarium, daje poczucie i pewność, że Maryja jest z nami, towarzyszy nam łaska, ochrona i macierzyńska czułość Maryi. „Chociaż wizerunek Maryi ma nieruchome rysy, jest Ona zawsze w ruchu: aniołowie niosą Ją ku nam, a Ona pragnie towarzyszyć każdemu krokowi naszego życia” - powiedział hierarcha.

Święta Kołyska – niemy świadek narodzin Jezusa

Pielgrzymi, którzy podczas Jubileuszu 2025 będą nawiedzać papieską bazylikę, zwaną także „Betlejem Zachodu”, zatrzymają się również przed relikwią Żłóbka – „pierwszego skromnego i ubogiego domu Jezusa”.

Era chrześcijańska rozpoczęła się od tego „cichego świadectwa narodzin Syna Bożego”. „Nasz czas jest określony dokładnie od tej Kolebki” – dodał kard. Makrickas.

Pierwszymi pielgrzymami chrześcijaństwa, którzy przybyli do Pana Jezusa byli pasterze. Ich wędrówka, z pól w stronę Betlejem, która dokonała się w świętą noc, zawiera w sobie istotę chrześcijaństwa: „wyruszyć na spotkanie Pana, podążając za Jego gwiazdą”.

Taka jest też rola Bazyliki Matki Bożej Większej – być świecącą gwiazdą w służbie „prawdziwego światła”, wskazywać na Zbawiciela. Rzymska świątynia, od tysiąca sześciuset lat „stara się być jak gwiazda betlejemska, głosząc anielską zapowiedź skierowaną do pasterzy: nie bójcie się, ale wyruszajcie ku Panu”.

„Maryja, Matka Boga i nasza Matka, tak jak była decydująca w pełni czasów, tak jest decydująca dla życia każdego chrześcijanina. Nikt bowiem nie zna czasów i potrzeb swoich dzieci lepiej niż Matka” - powiedział kard. Rolandas Makrickas.