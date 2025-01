Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Pawła za Murami: zbawcze przejście otwarte przez Chrystusa

„Przekraczając z wiarą próg tej Bazyliki, wkraczamy w czas miłosierdzia i przebaczenia, aby zgodnie z trafnym wyrażeniem naszego patrona św. Pawła, droga nadziei, która nie zawodzi, została otwarta dla każdej kobiety i każdego mężczyzny” - wskazał w homilii kard. James Michael Harvey, Archiprezbiter świątyni, który przewodniczył Eucharystii oraz obrzędowi otwarcia Drzwi Świętych.

ks. Marek Weresa – Watykan

Przekroczyli Drzwi Nadziei

Kardynał na początku homilii wskazał, że obrzędowi otwarcia Drzwi Świętych towarzyszy radość i nadzieja. Radość płynie z faktu narodzin Jezusa Chrystusa i przeżywanego okresu Bożego Narodzenia. Nadzieją jest sam Nowonarodzony.

W słowie do zebranych, hierarcha wskazał, że celem Wcielenia jest nie tylko to, aby Syn Boży stał się człowiekiem, by być z nami; ale Jezus przyszedł na ziemię, by być jednym z nas. On daje nam życie, co wprowadza każdego człowieka w osobistą relację z Bogiem Ojcem. „W Jezusie otrzymujemy przybranie za synów i w ten sposób nadaje On nam wyjątkową godność. Prowadzi nas do niezrównanej pełni życia” - powiedział kard. Harvey.

Oryginalna perspektywa

Doświadczając tragedii, wojen, różnego rodzaju kryzysów, nadzieja jest dla ludzi szczególnym doświadczeniem teraźniejszości. Przypominając słowa z encykliki Benedykta XVI „Spe salvi”, kardynał wskazał, że w „w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy niezawodną nadzieję, dzięki której możemy stawić czoła naszej teraźniejszości”. Dzięki temu możemy akceptować i przeżywać naszą teraźniejszość.

Kard. Hervey, nawiązując do jednej z katechez Papieża Franciszka, wskazał, że nadzieja „nie jest pustym słowem ani niejasnym życzeniem, aby wszystko poszło dobrze: nadzieja jest pewnością, ponieważ opiera się na wierności Boga Jego obietnicom”.

Nadzieja podtrzymuje nas w naszej pielgrzymce

Czas Jubileuszu 2025, tak jak każdy Rok Święty, jest wezwaniem, abyśmy stali się pielgrzymami. Wiąże się to poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła, która od dwóch tysięcy lat głosi Zmartwychwstałego na całym świecie.

Rok Jubileuszowy jest świętem. To szczególny dar łaski, pokuty, nawrócenia i przebaczenia grzechów. „Poprzez takie doświadczenie Kościół zaprasza każdego pielgrzyma do wyruszenia w duchową podróż śladami wiary i ma szczerą nadzieję, że rozpali ona w jego sercu pochodnię nadziei” - dodał.

Hierarcha dodał, że nadzieja pomaga nam zrozumieć naszą kondycję wędrowca. To dzięki niej nasza podróż życia staje się prawdziwą pielgrzymką, doświadczamy radości i pogody ducha, „które wypływają właśnie ze zdolności patrzenia na teraźniejszość jako na prawdziwą zapowiedź przyszłości”.

Na koniec homilii, kard. James Michael Harvey wskazał, że przyjmujemy apel Ojca Świętego skierowany do całego Kościoła z okazji rozpoczętego Jubileuszu 2025. „Apel, który jest zarówno naglący, jak i wymagający, aby nie tylko cieszyć się nadzieją, ale także promieniować nadzieją, być siewcami nadziei. Jest to z pewnością najpiękniejszy dar, jaki Kościół może dać całej ludzkości, zwłaszcza w tym momencie jej historii” - zaznaczył.