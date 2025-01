Niedziela Słowa Bożego: 26 stycznia uroczystość z Papieżem w Bazylice św. Piotra

„Pokładam nadzieję w Twoim słowie” (Ps 119,74) – pod takim hasłem w najbliższą niedzielę Kościół katolicki już po raz 6. będzie obchodził Niedzielę Słowa Bożego. W Bazylice Watykańskiej Mszy św. będzie przewodniczył Ojciec Święty. Po jej zakończeniu rozdane zostaną egzemplarze Ewangelii według św. Łukasza.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Polak wśród nowych lektorów

Podczas Mszy św., która rozpocznie się w Bazylice św. Piotra o godz. 9.30, Papież udzieli posługi lektoratu czterdziestu świeckim wiernym, kobietom i mężczyznom, pochodzącym z różnych krajów, w tym jednej osobie z Polski. Bezpłatne bilety na Mszę Świętą można odebrać w punkcie informacyjnym Jubileuszu 2025 przy Via della Conciliazione 7, począwszy od czwartku, 23 stycznia. Należy jednak pamiętać, że liczba biletów jest ograniczona i będą one wydawane do wyczerpania zapasów.

W Liście Apostolskim Aperuit illis, ustanawiającym tę uroczystość i podpisanym przez Papieża Franciszka 30 września 2019 r. w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima, Ojciec Święty przypominał, że

Przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego

Ojciec Święty pozostawił też w owym liście apostolskim konkretne propozycje dotyczące lokalnych obchodów tego dnia: „Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże – pisał Papież – W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Biskupi będą mogli w tę Niedzielę udzielać urzędu Lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w Liturgii.”

Wymiar ekumeniczny

Ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, Papież nieprzypadkowo wybrał datę zbiegającą się z zakończeniem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – napisał Franciszek.

Materiały duszpasterskie przygotowane przez Dykasterię ds. Ewangelizacji, można pobrać z jej strony evangelizatio.va