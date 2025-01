Kard. Parolin: zapowiedziane uwolnienie kubańskich więźniów znakiem nadziei

„Wiadomość o zapowiedzianym stopniowym uwolnieniu 553 kubańskich więźniów jest znakiem wielkiej nadziei w rozpoczynającym się Jubileuszu” – podkreślił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Kard. Pietro Parolin zauważył, że władze Hawany bezpośrednio powiązały tę decyzję z apelem Franciszka zawartym w bulli zwołującej Rok Święty. Papież wezwał w niej do inicjatyw przywracających nadzieję osadzonym, m.in. w postaci amnestii czy umorzenia wyroków.

Beata Zajączkowska – Watykan

Kard. Parolin wskazał, że gesty łaski nieodłącznie związane są z Jubileuszem. Przypomniał, że rok 2024 zakończył się złagodzeniem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych prawie 1,5 tys. wyroków oraz wiadomością, że Zimbabwe zniosło karę śmierci. „Miejmy nadzieję, że w 2025 roku będziemy dalej szli w tym kierunku i że dobre wieści będą się mnożyć, zwłaszcza gdy chodzi o wypracowanie rozejmu w wielu wciąż trwających konfliktach” – powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Kuba uwalnia więźniów

Zapowiedź uwolnienia 553 kubańskich więźniów, ogłosiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. Poinformowano, że decyzję w tej sprawie wypracowano dzięki mediacji Kościoła katolickiego, a prezydent Miguel Díaz-Canel na początku stycznia wysłał w tej sprawie list do papieża Franciszka. W deklaracji władz Hawany przypomniano, że papież wezwał do form amnestii i umorzenia wyroków zwołując Jubileusz, w którego centrum są pielgrzymi nadziei. W bulli „Spes non confundit” Ojciec Święty napisał: „Proponuję rządom, aby w Roku Jubileuszowym podjęły inicjatywy przywracające nadzieję; formy amnestii lub umorzenia wyroków, które mają pomóc ludziom odzyskać wiarę w siebie i w społeczeństwo; procesy reintegracji osadzonych ze wspólnotą, którym odpowiadałyby konkretne zobowiązania więźniów do przestrzegania prawa”.

Znaki nadziei

Jak poinformowały niezależne kubańskie media, pierwsi osadzeni wyszli z zakładów karnych na tej wyspie 15 stycznia. Podkreślono, że odsiadywali oni kary „za różne przestępstwa”. W 1998 r., kiedy wyspę odwiedził św. Jan Paweł II, Fidel Castro uwolnił około 200 osób. Tysiące więźniów powróciło na wolność w przeddzień wizyty Benedykta XVI na Kubie w 2012 roku, a około 3500 przed przyjazdem papieża Franciszka w 2015 roku.