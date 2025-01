2025.01.20 Kard. Claudio Gugerotti

Kard. Gugerotti papieskim wysłannikiem do Syrii

Od dziś do 29 stycznia prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich będzie przebywał w Syrii, niosąc wiernym troskę i wsparcie Papieża. Odwiedzi Damaszek, Aleppo i Homs, aby spotkać się ze wspólnotami chrześcijańskimi – informuje watykański komunikat prasowy. Papież apeluje o zniesienie ograniczeń, które doprowadziły Syryjczyków do ubóstwa i przyczyniły się do dramatycznej emigracji, oraz zachęca do odbudowy pokojowego państwa, zapewniając, że Kościół katolicki wesprze odrodzenie kraju.

Vatican News

W podróży, będącej wyrazem papieskiej troski i bliskości względem narodu syryjskiego, watykańskiemu wysłannikowi towarzyszyć będą sekretarz dykasterii, maronicki arcybiskup Michel Jalakh oraz o. Emanuel Sabadakh, franciszkanin. Zaangażowanie Kościoła katolickiego Chrześcijanie, należący do starożytnych Kościołów, od wieków wnosili ważny wkład w rozwój kultury i społeczeństwa na Bliskim Wschodzie, przyczyniając się do „nadzwyczajnego rozwoju wiary, nauki i gospodarki”. Teraz proszą o możliwość dalszego wspierania Syrii, aby mogła oprzeć się ryzyku sekciarstwa i wewnętrznych nacisków, promując jedność w różnorodności – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. W związku z tym Papież wyraził nadzieję, że „ograniczenia, które doprowadziły Syryjczyków do ubóstwa i sprzyjały dramatycznej emigracji, zostaną ostatecznie zniesione”. Papież zachęca do odbudowy kraju, aby zapanował w nim pokój, a dobrobyt został zapewniony wszystkim obywatelom z poszanowaniem wolności, godności osoby ludzkiej i różnorodności, poczynając od opracowania nowej konstytucji. Franciszek zapewnia również, że Kościół katolicki dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć odrodzenie kraju. Program wizyty Podczas pobytu w Syrii kard. Gugerotti wraz z nuncjuszem apostolskim kardynałem Mario Zenarim odwiedzi biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane oraz wiernych w ich katedrach: grecko-melchickiej (gdzie spotka się z patriarchą Youssefem Absim i weźmie udział w Liturgii), maronickiej, chaldejskiej, syryjskiej, ormiańskiej i łacińskiej. W Damaszku i Aleppo spotka się z przedstawicielami, kapłanami, zakonnikami i świeckimi z lokalnych wspólnot oraz organizacji charytatywnych prowadzonych przez Kościoły. Następnie weźmie udział w zebraniu plenarnym biskupów katolickich, które odbędzie się w Homs. Podczas wizyt u patriarchów Kościołów prawosławnych, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich przekaże pozdrowienia od Papieża Franciszka. Podkreśli, że dla Papieża „jedność chrześcijan” w obecnym momencie jest „nieodzownym imperatywem” i, że Kościół katolicki jest gotów do wszelkiej współpracy. 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła i ostatni dzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, hierarcha będzie przewodniczyć Eucharystii w Memoriale św. Pawła, „zbudowanym w miejscu, które tradycja wiąże z wydarzeniem, które naznaczyło życie Apostoła Narodów”. Następnie będzie modlił się przy relikwiach świętych męczenników Damaszku w kościele łacińskim oraz w katedrze maronickiej w Bab Touma. Na zakończenie wizyty kardynał uda się do Bejrutu w Libanie, aby odwiedzić lokalną Nuncjaturę Apostolską Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

