Kard. Dziwisz: miłość jest kluczem do zrozumienia Jana Pawła II

Kluczem do zrozumienia życia, osobowości i rozległej działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II była i jest miłość, jaką odpowiedział na miłość Odkupiciela – mówił kard. Stanisław Dziwisz w homilii podczas Mszy św. przy grobie papieża-Polaka.

Vatican News

Wieloletni osobisty sekretarz papieża Polaka modlił się w piątek rano w Bazylice Watykańskiej wraz z pielgrzymami, odwiedzającymi świątynię i groby papieskie w Roku Świętym.

Miłość kluczem do zrozumienia Jana Pawła II

W homilii podczas Mszy, którą odprawił przy grobie św. Jana Pawła II, nawiązał do Ewangelii z dnia, w której Jezus pyta Piotra, czy ten Go miłuje. „Podobny dialog dotyczący miłości prowadził Chrystus z człowiekiem, któremu na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej powierzył troskę o cały Kościół” – przypomniał kard. Dziwisz. Zaznaczył, że to właśnie miłość z jaką Jan Paweł II odpowiadał na umiłowanie przez Boga, jest kluczem do zrozumienia jego życia, osobowości i działalności – zarówno papieskiej, jak i wcześniejszej.

„Był gigantem wiary – mówił dalej – Był wiarygodnym świadkiem ukrzyżowanego i zmartychwstałego Pana. Był niezłomnym obrońcą godności człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga”.

Fundacja Jana Pawła II – kontynuacją papieskiej misji

Metropolita senior archidiecezji krakowskiej przypomniał, że Janowi Pawłowi II od początku zależało szczególnie na przygotowaniu młodych ludzi do służbie społeczeństwu i Kościołowi i dlatego już w pierwszych latach swojego pontyfikatu zgodził się na powołanie fundacji, która wypełniałaby tę misję. „Ojciec Święty radował się z działalności Fundacji. W pewnym sensie stała się ona przedłużeniem jego misji, utrwalając również jego duchowe dziedzictwo i nauczanie, jego wrażliwość na zbliżenie oraz wymianę dóbr kultury oraz ducha między Wschodem a Zachodem” – mówił kardynał.

Inspiracje na Rok Jubileuszowy

Nawiązując do Jubileuszu Roku 2000, przez który wiernych przeprowadził Jan Paweł II, kard. Dziwisz przypomniał nauczanie, które papież pozostawił Kościołowi po zakończeniu tamtego Roku Świętego, a które może być inspiracją także dla przeżywania obecnego Jubileuszu Nadziei. „Przypominał nam i kładł nam na sercu, byśmy zaczynali zawsze od Chrystusa, byśmy kontemplowali jego Boskie i ludzkie oblicze, byśmy wypływali na głębię wiary, nadziei i miłości” – wskazał.