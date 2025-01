Jubileusz Komunikacji: opowiadanie, które tworzy bliskość

Ponad dziesięć tysięcy osób z całego świata, od młodych dorosłych po znanych prezesów firm, zgromadziło się w Rzymie na Jubileusz poświęcony komunikacji.

Świętowanie komunikacji

Jubileusz Świata Komunikacji, będący pierwszym wydarzeniem jubileuszowym Roku Świętego, rozpoczął się liturgią pokutną w bazylice św. Jana na Lateranie w święto patrona dziennikarzy i pisarzy – św. Franciszka Salezego.

Trzydniowe wydarzenie (24-26 stycznia) obejmuje pielgrzymkę do Drzwi Świętych rano 25 stycznia, następnie audiencję u Papieża Franciszka w Auli Pawła VI w Watykanie. Jubileusz kończy się Mszą Świętą w „Niedzielę Słowa Bożego”, celebrowaną przez Ojca Świętego w Bazylice Św. Piotra 26 stycznia.

Rozpoczynając Rok Jubileuszowy Nadziei, prefekt Dykasterii ds. Komunikacji wyjaśnia, że ta nadzieja nie jest iluzją ani czymś abstrakcyjnym. Wręcz przeciwnie, jest to „motor, który porusza każdego z nas do wiary, że rzeczy, o których mówimy – za pomocą pisma, słów, obrazów – docierają gdzieś, aby budować relacje z tymi, którzy czytają, słuchają i oglądają.” Papież Franciszek często mówi o znaczeniu dobrej komunikacji i przekazywania wiadomości pełnych nadziei. W przeszłości zachęcał osoby zajmujące się komunikacją do pojmowania swojej misji w trzech wymiarach: zmniejszania samotności ludzi, dawania głosu tym, którzy go nie mają, oraz dokształcania się w uczciwej komunikacji.

Opowiadanie historii fundamentem demokracji

Podczas wydarzenia otwierającego Jubileusz Świata Komunikacji w Rzymie, Dykasteria ds. Komunikacji zaprosiła dwie znane osobistości świata komunikacji, aby podzieliły się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami: Columa McCanna, autora licznych dzieł literackich i współzałożyciela Narrative 4 – globalnej organizacji non-profit wykorzystującej opowiadanie historii do poprawy życia społeczności, oraz laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla, rzeczniczkę wolności wypowiedzi i dyrektor generalną Rapplera, Marię Ressę.

Spotkanie kulturalne w Auli Pawła VI: „W dialogu z Marią Ressą i Columem McCannem”

Dla McCanna Jubileusz Komunikacji jest ważny, ponieważ opowiadanie historii zbliża ludzi. „Najkrótsza odległość między ludźmi to opowieść” – wyjaśnia McCann – „nasza zdolność do opowiadania własnych historii i słuchania historii innych jest kluczowa dla tego, kim jesteśmy i jak się rozwijamy.”

Zauważa on, jak zgromadzenie ludzi z różnych środowisk i kultur na tym jubileuszowym wydarzeniu jest doskonałym przykładem na to, że ludzie nie muszą podzielać tych samych przekonań, aby dzielić się swoimi historiami. To „zdolność zrozumienia historii innych jest fundamentalna dla pojęcia demokracji i przynależności” – zauważa.

Influencerzy i dziennikarze w świecie komunikacji

Maria Ressa zgadza się z analizą McCanna na temat demokracji i komunikacji. Wyjaśnia, że powód, dla którego chciała wziąć udział w tym jubileuszowym wydarzeniu, ponieważ u podstaw wszystkiego leży „rozmowa z prawdziwymi ludźmi w rzeczywistości dzielonej wspólnie i z wartościami, które są nam bliskie.”

W coraz bardziej technologicznie rozwiniętym świecie, Ressa twierdzi, że zarówno influencerzy w mediach społecznościowych, jak i profesjonaliści mediów mają do odegrania ważną rolę jako źródła komunikacji. Dziennikarze, jak dodaje, powinni „pracować zgodnie ze standardami i zasadami etycznymi”, podczas gdy influencerzy są dobrzy w przekładaniu lub dostosowywaniu informacji dla różnych odbiorców.