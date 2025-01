Jubileusz 2025 w więzieniach, światło Chrystusa w ciemnych nocach egzystencji

Liturgią w Bazylice Watykańskiej rozpoczął się Jubileusz Nadziei we włoskich więzieniach. Tylko z Chrystusem w sercu możemy być nosicielami pokoju i światła pośród najciemniejszych nocy ludzkiej egzystencji, których doświadczają na co dzień więźniowie – mówił kard. Gambetti, archiprezbiter Bazyliki św. Piotra.

Krzysztof Bronk - Watykan

Rok Jubileuszowy w więzieniach zainaugurował sam Papież, który 26 grudnia otworzył Drzwi Święte w rzymskim więzieniu Rebibbia. Wczoraj w Bazylice Watykańskiej spotkali się kapelani więzienni z wszystkich regionów Włoch, a także przedstawiciele samych więźniów. Kard. Gambetti poświęcił ceramiczne Lampy Nadziei, które trafią do wszystkich włoskich więzień. Zostały one wykonane w zakładzie karnym w Salerno.

Noc w więziennej celi

W homilii kard. Gambetti nie ukrywał, że dotarcie ze światłem jubileuszowej nadziei do więzień jest jednym z najtrudniejszych wyzwań Roku Świętego. W ciszy swych cel więźniowie doświadczają bowiem prawdziwej nocy ludzkiej egzystencji, czują się ograniczeni i uciskani. Jeśli kapelani mają im pomóc, to sami muszą być przeniknięci światłem Chrystusa.

Wolność w sercu

Papieski wikariusz zachęcił kapelanów więziennych, by w swej posłudze kierowali się ogłoszoną niedawno papieską encykliką o Sercu Pana Jezusa Dilexit nos. Franciszek ukazuje w niej bowiem drogę powrotu do serca, do rozumienia sercem. Jest to droga również dla więźniów, którzy także w zakładzie karnym mogą odzyskać prawdziwą duchową wolność, jeśli dotrą do głębi własnego serca i wraz z Chrystusem przekroczą noce egzystencji. Wymaga to jednak czasu, a także odpowiednich bodźców ze strony kapelanów. Kard. Gambetti podkreślił, że zdołają oni roztopić serca więźniów, jeśli w ich sercach będzie Chrystus.