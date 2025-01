Audioprzewodnik w Muzeach Watykańskich również po polsku

Od początku Roku Świętego Polacy zwiedzający Muzea Watykańskie mogą korzystać z audioprzewodnika w swoim własnym języku. Co ważne, towarzyszy on zwiedzającym na wszystkich trasach, odkrywając przed nimi zgromadzone w Watykanie arcydzieła sztuki antycznej, zabytki wczesnochrześcijańskie czy dzieła największych geniuszy malarstwa europejskiego. Wszystkie opcje audioprzewodnika trwają w sumie 11 godzin i 33 minuty. To jedna z najdłuższych wersji językowych, oferowanych przez Muzea Watykańskie.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik i Krzysztof Bronk - Watykan

Audioprzewodnik powstał z inicjatywy polskiej ambasady przy wsparciu MSZ. Zabiegał o to ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. Dziś zaprezentował go w Sali Sobieskiego Muzeów Watykańskich, gdzie wystawiony jest obraz Jana Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem”. „Na początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej – powiedział – możemy tutaj korzystać z czegoś, co przez wiele lat było naszym marzeniem, z czegoś, o co często nas pytano: dlaczego można znaleźć przewodniki w innych językach, a nie po polsku?”

Ambasador Kwiatkowski zauważył, że w polskim przewodniku przewidziano trasy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Polski dyplomata przypomniał, że Muzea Watykańskie to jedne z najważniejszych muzeów na świecie. Polska wersja przewodnika to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Polaków, którzy przyjeżdżają do Rzymu – powiedział Adam Kwiatkowski.

„Korzystając z okazji – dodał polski przedstawiciel przy Stolicy Apostolskiej – chciałem serdecznie podziękować władzom Państwa Miasta Watykan za przychylność, dyrekcji Muzeów Watykańskich, za zgodę na realizację tego projektu, ale przede wszystkim kierownictwu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dlatego że projekt ten został sfinansowany ze środków ministerstwa, a bardzo wiele pomogła pani minister Henryka Mościcka-Dendys, której osobiście dziękuję za wsparcie w realizacji tego projektu”.