„Antiqua et nova”: wskazówki dotyczące etycznego rozwoju sztucznej inteligencji

Bp Paul Tighe, Sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji omawia najnowszy dokument na temat sztucznej inteligencji „Antiqua et nova”. Podkreśla jej ogromny potencjał, a jednocześnie zwraca uwagę na kwestię zbiorowej odpowiedzialności w kierowaniu jej rozwojem. „Istnieje szersze rozumienie inteligencji, które ma związek z naszą ludzką zdolnością do znajdowania celu i sensu w naszym życiu, a jest to forma inteligencji, której maszyny po prostu nie są w stanie zastąpić” - wskazuje.

„Możemy więc wykorzystać sztuczną inteligencję, by pomogła nam w niektórych aspektach, ale ostatecznie nasz wymiar intelektualny wykracza poza coś, co może być zrobione po prostu przez maszynę” – podkreśla bp Paul Tighe w wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu. We wtorek, 28 stycznia Dykasterie – Nauki Wiary oraz do spraw Kultury i Edukacji – opublikowały wspólnie Notę „Antiqua et Nova” na temat zależności między sztuczną inteligencją, a inteligencją ludzką.

Ostrożność

Bp Tighe wskazuje, że dokument gromadzi wiele refleksji, które zostały opracowane w ostatnich latach. Jednocześnie jest to propozycja perspektyw, które pozwalają na krytyczną ocenę sztucznej inteligencji oraz jej potencjalnych korzyści dla społeczeństwa. To także zwrócenie uwagi na kwestię etycznego powstania i wykorzystania sztucznej inteligencji.

„Istnieją pewne ważne kwestie związane z przyszłością zatrudnienia, wojną, deepfake'ami i nierównościami. Istnieją kwestie etyczne i społeczne, na których chcemy się skupić. Jednak zajmując się tymi kwestiami, staramy się jednocześnie zadać pytanie i skupić się na kwestii, która jest bardziej podstawowa, a mianowicie na antropologicznym pytaniu, co to znaczy być człowiekiem. Co nadaje ludzkiemu życiu wartość, cel, znaczenie?” - zaznacza hierarcha.

Sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji wskazuje, że dokument powstał jako efekt podnoszenia licznych kwestii związanych ze światem edukacji oraz pytań, które padały podczas wizyt ad limina. Nota jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby dotyczące uzyskania wskazówek w tym zakresie.

„Dokument ten wynika z tego i łączy wiele innych inicjatyw. Oferuje również jedność wizji, która stara się połączyć kwestie etyczne i powiązać je z bardziej fundamentalną wizją antropologiczną tego, co czyni nas ludźmi” - mówi.

Potencjał

Dokument nie zawiera w sobie wizji apokaliptycznych, ani nie jest próbą wyobrażenia sobie, że sama sztuczna inteligencja będzie podstawą do rozwiązania wszystkich problemów ludzkości. Jest próbą dostrzeżenia możliwości jakie daje sztuczna inteligencja. „Jest to refleksja nad zdolnością ludzkości do uczenia się, innowacji i rozwoju, która jest zdolnością daną przez Boga” - podkreśla bp Tighe. Autorzy wskazują także na kwestie problematyczne; przykłady doświadczeń znanych z historii, kiedy mimo ogromnego potencjału pewne rozwiązania stawały się wątpliwe. Było to dyskusyjne w sytuacji użycia do bardzo dobrych rzeczy przy jednoczesnym osiąganiu złych celów.

Odpowiedzialność

Na pytanie o wskazanie jednego najważniejszego aspektu najnowszego dokumentu, Sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji wybiera temat odpowiedzialności, która powinna być przedmiotem refleksji wszystkich, także użytkowników sztucznej inteligencji. To jest sprawa zmierzenia się z np. z pytaniami: Czy zacznę udostępniać treści, o których wiem, że są wątpliwe lub które, jak sądzę, mogą podżegać do nienawiści?