Abp Galbas przy grobie św. Jana Pawła II: Chrystus wchodzi w nasze burze

Chrystus nie przyszedł na świat po to, żeby „zlikwidować wszystkie możliwe burze, tylko po to, żeby w nie wejść” - wskazał metropolita warszawski abp Adrian Galbas, podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Homilię wygłosił administrator kościoła św. Stanisława BM w Rzymie ks. Tomasz Jarosz.

Artur Hanula

W nawiązaniu do Ewangelii dnia i przeżywanego okresu Bożego Narodzenia, na zakończenie Mszy św. abp Adrian Galbas podkreślił, że „kiedy patrzymy na nowonarodzone Dziecię w różnych ilustracjach bożonarodzeniowych, to miejmy w sercu i głowie to zdanie z dzisiejszej Ewangelii: odwagi, nie bój się, ja jestem z tobą”.



Dzięki modlitwie stajemy się bardziej wrażliwi



Ks. Tomasz Jarosz w homilii wskazał na modlitwę Jezusa, w trakcie której „zauważył rzecz niepokojącą, która dotknęła Jego uczniów. Nie mogli sobie poradzić w łodzi, która była na jeziorze”. Chrystus postanowił im pomóc, dodać otuchy. „Myślę, że dla nas wszystkich jest to bardzo piękne przesłanie, czym jest modlitwa, co dokonuje się z człowiekiem podczas modlitwy. Jak bardzo w czasie modlitwy może wyostrzyć się nasz wzrok, możemy stać się jeszcze bardziej wrażliwi” - mówił kaznodzieja.



W czasie modlitwy dokonuje się „przewrót kopernikański”. „Uświadamiam sobie, ja jako człowiek, że nie jestem w centrum wszechświata, a inni ludzie, włącznie z Panem Bogiem, mają krążyć wokół mnie. To Bóg jest w centrum” - zaznaczył ks. Jarosz i dodał, że taka postawa serca „otwiera mnie tak naprawdę dopiero na moją wrażliwość wobec siebie, ale także wobec drugiego człowieka”.

2025.01.09 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II

Obecność Jezusa źródłem odwagi



Administrator kościoła św. Stanisława BM w Rzymie podkreślił, że obecność Jezusa w łodzi, w której uczniowie zmagali się z burzą, „ma dać im odwagę, ma dać im siłę w zmierzeniu się z trudnością”. Podobnie jest nieraz w naszym życiu, ale „nigdy nie jesteśmy sami. Pan Bóg to widzi, Pan Bóg to dostrzega i w odpowiednim momencie naszego życia wie, w jaki sposób i kiedy zareagować”.



Postawa Jezusa jest wzorem dla chrześcijan w wychodzeniu do innych z pomocą, którzy często nie potrzebuję „deklaracji słownej, ale konkretnej postawy naszego życia”, przejawiającej się w zapewnieniu, że ja „niezależnie, co się będzie działo, zawsze będę obok ciebie. Nigdy nie pozostawię ciebie samego. Możesz zawsze liczyć na moją obecność”.

2025.01.09 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II

Pokój oznacza obecność Boga



„Pokój nie oznacza braku problemów w naszym życiu - podsumował ks. Tomasz Jarosz. - Prawdziwe zmierzenie się z trudnościami, zachowanie pokoju jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Panu Bogu i z Panem Bogiem”.



Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 30 kapłanów. Koncelebrował również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr w Rzymie im. św. Jana Pawła II.

2025.01.09 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II