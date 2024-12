Zmarł kard. Angelo Amato, były prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Kardynał Angelo Amato, salezjanin, emerytowany prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zmarł 31 grudnia, mając 86 lat.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Kard. Angelo Amato urodził się 8 czerwca 1938 r. w Molfetta (Bari, Włochy) jako pierwsze z czworga dzieci. Jego rodzina zajmowała się budową statków.

Na początku trzeciego roku studiów, w październiku 1953 r., zdecydował się porzucić obiecującą karierę i wstąpił do salezjanów. Został wyświęcony na kapłana w 1967 roku.

Zapisał się na Papieski Uniwersytet Gregoriański, gdzie uzyskał doktorat z teologii w 1974 r. i został natychmiast powołany do nauczania tego przedmiotu. W 1977 r. został wysłany do Grecji. Po zdaniu egzaminu wstępnego (współczesna greka w mowie i piśmie) przeniósł się do Salonik jako stypendysta Patriarchatu Konstantynopola. Jego miejscem zamieszkania był klasztor Vlatadon, siedziba klasztoru prawosławnych mnichów oraz „Idrima ton Paterikon Meleton” (Instytut Studiów Patrystycznych), z biblioteką specjalizującą się w teologii prawosławnej i cenną mikrofilmową kolekcją rękopisów z Góry Athos.

Po powrocie do Rzymu wykładał chrystologię na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego, którego był dziekanem w latach 1981-1987 i 1994-1999. W latach 1997-2000 był również prorektorem tegoż uniwersytetu. W 1988 r. został wysłany do Waszyngtonu, aby studiować teologię religii i ukończyć podręcznik chrystologii. W międzyczasie został konsultantem Kongregacji Nauki Wiary, Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Dialogu Międzyreligijnego oraz doradcą Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej.

W 1999 r. został mianowany sekretarzem Papieskiej Akademii Teologicznej i redaktorem nowo założonego czasopisma teologicznego „Path”. W latach 1996-2000 był członkiem komisji teologiczno-historycznej Wielkiego Jubileuszu.

Mianowany sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary 19 grudnia 2002 r., otrzymał święcenia biskupie 6 stycznia 2003 r. z rąk św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

W 2008 roku Benedykt XVI powołał go na prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Urząd ten pełnił do 31 sierpnia 2018 roku. Od 2010 roku był kardynałem. Zmarł 31 grudnia 2024 roku, mając 86 lat.