Włoska tradycja Żywej Szopki przy bazylice Matki Bożej Większej

Przedstawiciele włoskich parafii, grup folklorystycznych, historycznych i entuzjaści zjeżdżają w sobotę 14 grudnia do Rzymu na trzecią edycję Żywej Szopki. Wydarzenie zapoczątkuje Msza święta z udziałem nowo mianowanego kardynała Rolandasa Makrickasa, archiprezbitera koadiutora bazyliki, po której nastąpi tradycyjne błogosławieństwo figurek. Uczestnicy mają się spotkać też z Papieżem Franciszkiem.

Vatican News

Już od rana w mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia i komunikaty o kolejnych grupach jadących do Rzymu na organizowaną po raz trzeci Żywą Szopkę Rzymską. Wydarzenie, którego głównym organizatorem jest stowarzyszenie „Terre di persepi” łączy w sobie głęboką duchowość i tradycje regionalne, które razem przywołują piękno Bożego Narodzenia.

Przemarsz ulicami Rzymu

Uczestnicy wydarzenia przemaszerują kilkoma ulicami Wiecznego Miasta, począwszy od kościoła Nieustającej Pomocy, przy via Merulana, a następnie przejdą przez piazza di Santa Maria Maggiore, via dell'Esquilino, piazza dell'Esquilino i via Liberiana. Ostatnim etapem trasy będzie obszar przed bazyliką, gdzie odbędzie się przedstawienie jasełkowe.

Żywa Szopka i powitanie papieża

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12.00 Eucharystią pod przewodnictwem kard. Rolandasa Makrickasa, archiprezbitera koadiutora bazyliki, po której nastąpi tradycyjne błogosławieństwo figurek.

Po południu, od godziny 14:00, zainaugurowana zostanie strefa szopek, a na placu kościelnym odbędą się występy zespołów historycznych i folklorystycznych z różnych regionów Włoch.

O godz. 15.00 rozpocznie się przedstawienie Żywej Szopki, na zakończenie którego uczestnicy powitają papieża Franciszka.

Ponowne odkrycie piękna Bożego Narodzenia

Wydarzenie to, jak czytamy w komunikacie, „jest zaproszeniem do ponownego odkrycia piękna historii Narodzenia Pańskiego, podróżą, która prowadzi nas do istoty przesłania Bożego Narodzenia”.