Watykan: kazania adwentowe poświęcone tematowi nadziei

„Drzwi nadziei. W kierunku otwarcia Roku Świętego poprzez proroctwo Bożego Narodzenia”. Tak brzmi temat trzech kazań adwentowych, które zostaną wygłoszone po raz pierwszy przez nowego kaznodzieję Domu Papieskiego, kapucyna o. Roberto Pasoliniego. W głosach proroków, które proponuje nam ten okres liturgiczny, jest zaproszenie do „rozpoznania, które drzwi wprowadzają nas w tajemnicę naszego człowieczeństwa z odnowioną nadzieją”, pisze zakonnik w zaproszeniu do Kurii Rzymskiej.

ks. Marek Weresa – Watykan

Nauki będą głoszone w kolejne piątki poprzedzające Boże Narodzenie: 6, 13 i 20 grudnia o godz. 9:00 w Auli Pawła VI, w obecności Papieża Franciszka. Medytacje są skierowane zarówno do duchownych, jak i świeckich współpracowników papieskich, pracowników Kurii Rzymskiej oraz zakonnych przełożonym generalnych.



Drzwi zdumienia, zaufania, małości



„W tym roku okres Adwentu nie tylko przygotowuje nas do Bożego Narodzenia, ale także towarzyszy nam w nadchodzącym Jubileuszu” - napisał o. Pasolini w specjalnym zaproszeniu, dodając, że ten okres liturgiczny jest okazją do doświadczenia łaski, aby odnowić „żywe doświadczenie Bożej miłości, która budzi w sercu pewną nadzieję zbawienia w Chrystusie”, jak pisze papież w Bulli Ogłaszającej Jubileusz Zwyczajny Roku 2025 „Spes non confundit”.

„Głosy proroków, tak obecne i natarczywe w tym okresie liturgicznym, z mocą wzywają nas, abyśmy nie zgubili orientacji na drodze do Królestwa Bożego” - podkreśla zakonnik, który zachęca nas do słuchania tych głosów, aby „rozpoznać, które drzwi wprowadzają nas w tajemnicę naszego człowieczeństwa z odnowioną nadzieją”. Te drzwi, wyjaśnia kaznodzieja Domu Papieskiego, to „zdumienie, aby móc podziwiać ziarna Ewangelii obecne w świecie i historii”, „zaufanie, aby wyjść ku innym z szacunkiem i otwartym sercem”, i wreszcie „małość, aby nie bać się w końcu stać się sobą”.

Wewnętrzna przemiana



Wobec zbliżającego się Roku Świętego, Prefektura Domu Papieskiego ponownie proponuje słowa wypowiedziane przez Pawła VI na otwarcie Jubileuszu 1975: „Obchody Jubileuszu, z jego prostą, ale głęboką dyscypliną duchową i z symbolicznym otwarciem drzwi miłosierdzia i przebaczenia, mają oznaczać krok wewnętrznej metamorfozy, odważny krok prawdy moralnej (...) krok nawrócenia serca”. Są to słowa, które zachęcają do refleksji nad znaczeniem Roku Jubileuszowego i sposobem jego przeżywania.