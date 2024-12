Pieszo na Jubileusz 2025? Nowy odcinek szlaku pielgrzymki do Rzymu

Szlakiem pielgrzymkowym z Estonii przez Polskę, Austrię można przejść do Rzymu, choćby z okazji Roku Jubileuszu 2025. Właśnie zaprezentowano jeden z nowych, włoskich odcinków tej trasy, zwanej Romea Strata - pomiędzy Toskanią i regionem Lacjum.

Marina Tomarro, Vatican News

Od Estonii przez Polskę do Rzymu

Szlak pielgrzymkowy Romea Strata zaczyna się w stolicy Estonii - Tallinie - i widzie przez serce Wschodniej Europy: Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Austrię aż do Włoch. W Italli szlak wiedzie od Tarvisio in Friuli i naturalnie kończy się w Rzymie.

Tuż przed rozpoczęciem Roku Jubileuszowego 2025 zaprezentowano nowy odcinek tej trasy we Włoszech - pomiędzy Toskanią a Lacjum - przebiegający przez jedne z najpiękniejszych historycznych i przyrodniczych miejsc w obu regionach.

Romea Strata

Droga ta znajduje się bardzo blisko bardziej znanej Via Francigena i właśnie w celu uniknięcia nieporozumień, Włoski Korpus Świętego Łazarza, organizacja zajmująca się ratowaniem turystów i ochroną historycznych i malowniczych szlaków od Sieny do Rzymu została wyznaczona do zarządzania tą nową trasą. Szlak zaprojektowała Fundacja Homo Viator - San Teobaldo z diecezji Vicenza.

Odkryć piękno natury i duchowe

„Naszym zadaniem było zaprojektowanie nowej drogi, która nie pokrywałaby się z bardziej znaną Via Francigena, a także uwypuklenie obszarów bogatych w walory kulturowe, środowiskowe i artystyczne, które być może nie zostały jeszcze uwzględnione w trasie” - mówi Claudio Giorgini, wiceprezes Włoskiego Korpusu Świętego Łazarza.

Zgodnie z zamierzeniami projektantów trasy, pielgrzymka tym odcinkiem ma być powolnym spacerem, który pokonuje się w małych etapach o długości maksymalnie 10/15 km. Pielgrzym ma dzięki temu znaleźć czas na zwiedzenie miejsca, w którym się zatrzyma, aby podziwiać piękno artystyczne i przyrodnicze, ale także kreować przestrzeń duchową poprzez uczestnictwo w Mszy lub wizytę w sanktuarium.

„Pomyślmy o przystankach takich jak Bolsena czy Viterbo. Są to obszary bogate w historię, kościoły i zabytki. Wspólnie z lokalnymi społecznościami będziemy organizować imprezy powitalne dla przybywających pielgrzymów” - dodaje Giorgini.

Pielgrzymi na trasie Romea Strata

Na końcu trasy pergamin Testimonium

Trasa jest już dostępna dzięki Włoskiemu Korpusowi św. Łazarza, który zadbał o jej zabezpieczenie.

„Na każdym etapie pielgrzymi będą mogli odebrać pieczątki poświadczające przebycie trasy, które umożliwią im również dostęp do obiektów noclegowych. A na końcu trasy po dotarciu do Rzymu otrzymają pergamin „Testimonium”, czyli oficjalne potwierdzenie wydawane na żądanie przez Bazylikę Świętego Piotra i wręczane tym, którzy przeszli około 100 km lub przejechali na rowerze 200 km, aby dotrzeć do Rzymu” - podkreśla wiceprezes Włoskiego Korpusu Św. Łazarza.

Specjalny dostęp do bazyliki dla pieszych pielgrzymów

Dzięki temu certyfikatowi piesi pielgrzymi będą mieli również specjalny dostęp w drodze do Drzwi Świętych. „Na Via della Conciliazione chcieliśmy stworzyć punkt powitalny dedykowany pieszym pielgrzymom, prowadzony przez wolontariuszy Romea Strata i inne uczestniczące stowarzyszenia.” - wyjaśnia Giorgini.

Ponadto, jak dodaje, dostęp do Bazyliki Świętego Piotra będzie możliwy dzięki nowemu wejściu na placu, przeznaczonemu specjalnie dla pieszych pielgrzymów. Oznaczony on będzie napisem Percorso Oranti”. Ma to umożliwić im szybkie i łatwe uczestnictwo w sakramentach.

Ponadto, każdego dnia o godzinie 17:30, przy spiżowej figurze Świętego Piotra w Bazylice, wędrowcy Romea Strata będą witani i prowadzeni do grobu Apostoła, gdzie otrzymają błogosławieństwo pielgrzymów.