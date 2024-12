Papież po raz pierwszy mianował kobiety do XVI Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu

S. Simona Brambilla, sekretarz Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz dr María Lía Zervino, członek Dykasterii ds. Biskupów znalazły się w gronie osób mianowanych przez Papieża Franciszka do XVI Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu. To pierwsze kobiety, które z nominacji papieskiej wejdą w skład tego gremium.

Vatican News

Watykańskie Biuro Prasowe opublikowało dziś papieskie nominacje członków XVI Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu. W gronie nominowanych znaleźli się kard. Jean-Claude Hollerich SJ, arcybiskup Luksembura i relator generalny dwóch ostatnich zgromadzeń synodalnych – w październiku 2023 i 2024 r.; arcybiskup Turynu kard. Roberto Repole, s. Simona Brambilla, sekretarz Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz dr María Lía Zervino, członek Dykasterii ds. Biskupów i przewodnicząca Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych.

„Droga synodalna przemienia Kościół”

Komentując swoją nominację, s. Brambilla podkreśliła, że doświadczenie drogi synodalnej jest dla niej „doświadczeniem Ducha Świętego, który wzywa Kościół do podążania razem, we wzajemnym słuchaniu i wzajemnym budowaniu się. Od tego doświadczenia nie ma odwrotu. Podążamy naprzód i podążamy do wewnątrz, ku głębi, zaangażowani i włączeni w pewien spiralny ruch, który z mocą i słodyczą, prowadzi nas ku istocie naszego chrześcijaństwa: bycia braćmi i siostrami w Chrystusie”. Zakonnica podkreśliła również, że synod jest drogą i doświadczeniem na wskroś duchowym. „Proszę Pana o łaskę coraz większego otwierania naszych serc na przyjęcie Jego Tchnienia, by przemieniał nas jako osoby, jako wspólnotę, jako Kościół i jako ludzkość”.

Siedemnastoosobowa rada

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej przypomina, że pozostali członkowie Rady zostali wybrani podczas 15. Kongregacji Generalnej XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 23 października br. Zgodnie ze zmianami dotyczącymi struktury Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, które Ojciec Święty ratyfikował 17 października br., w sumie Rada Zwyczajna liczy 17 członków.