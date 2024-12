Międzynarodowe Spotkanie Poetów, św. Franciszek wciąż inspiruje

W Watykanie dobiega końca Międzynarodowe Spotkanie Poetów z okazji 800-lecia Pieśni Słonecznej św. Franciszka, która uchodzi za pierwszy utwór literacki w języku włoskim. W wydarzeniu uczestniczy 15 poetów z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Izraela, Stanów Zjednoczonych i Argentyny. Dziś biorą udział w rzymskich targach literackich Più Libri Più Liberi.

Krzysztof Bronk i Maria Milvia Morciano - Watykan

Wczoraj uczestnicy wydarzenia pielgrzymowali do Asyżu. Jak mówi Davide Rondoni, dla włoskich poetów jest czymś całkiem naturalnym, że gromadzą się wokół św. Franciszka i jego Pieśni. „Ona jest jak ogień, jak pochodnia, która wciąż świeci i w ten sposób daje wszystkim trochę światła i trochę niepokoju” - zaznacza włoski poeta. Podkreśla, że poezja zawsze czyni rzeczy nowymi. Tak jest i tym razem. Franciszek wobec zła i brzydoty tego świata nie protestował, nie krzyczał, ale wnosił swoje doświadczenie, ubóstwo, dawał świadectwo. „Myślę, że Pieśń Słoneczna wzywa wszystkich do postawy prawdziwego ubóstwa, to znaczy do prawdziwej miłości względem świata. Kochasz ten świat nie dlatego, że jest twoją własnością, ale dlatego, że ktoś inny go stworzył” – powiedział Radiu Watykańskiemu Davide Rondoni.

Organizatorem Międzynarodowego Spotkania Poetów jest Dykasteria ds. Kultury i Edukacji. Jak przypomina podsekretarz tego watykańskiego urzędu, dla Papieża Franciszka poezja jest niczym cierń, który skłania nas do zmiany kierunku, zmusza do chodzenia. Ks. Antonio Spadaro podkreśla, że współczesny świat potrzebuje takiej właśnie roli poezji. „Potrzebujemy impulsów, które nas pogłębiają, dotykają najgłębszych strun naszego serca właśnie pośród wielkich kryzysów” - mówi Radiu Watykańskiemu włoski jezuita, dodając, że właśnie z tego powodu zorganizowano to Międzynarodowe Spotkanie Poetów.

Dodaje on, że dziś poezja jest nie tyle narzędziem, co środowiskiem refleksji, medytacji, w którym słowa pozwalają nam zrozumieć naszą rzeczywistość i stawiają nam pytania, skłaniają do zastanowienia się nad sobą.