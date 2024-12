L'Osservatore Romano: Rok Święty 2025, kościół polski w Rzymie czeka na pielgrzymów

Rok Święty to wyjątkowa okazja, by odbyć pielgrzymkę do Rzymu. Dla wiernych z Polski podstawowym punktem odniesienia jest kościół św. Stanisława, w samym sercu Wiecznego Miasta. Mogą tam wziąć udział w polskiej Mszy św., wyspowiadać się we własnym języku, a także otrzymać bilety na audiencje u Papieża – czytamy w najnowszym L’Osservatore Romano.

Krzysztof Bronk i ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Funkcję tę kościół polski w Rzymie pełni już od XVI w. To właśnie podczas jednego z jubileuszy - w 1575 r. – zrodził się pomysł, by ustanowić w Wiecznym Mieście duszpasterstwo również dla pielgrzymów znad Wisły. Zabiegał o to kard. Stanisław Hozjusz, widząc, że podobne struktury posiadali już Hiszpanie, Francuzi czy Niemcy. Ostatecznie papież się zgodził i w 1578 r. ustanowił dla Polaków własny kościół i hospicjum, czyli ówczesny odpowiednik domu pielgrzyma.

Jak przyznaje ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława, wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że mają swój kościół w Wiecznym Mieście, nieopodal Placu Weneckiego. Niekiedy dowiadują się o tym przypadkiem, dostrzegając powiewającą na fasadzie polską flagę.

Z duszpasterstwem polskim w Rzymie warto się skontaktować jeszcze przed przyjazdem. Dotyczy to zwłaszcza grup zorganizowanych, które chciałby mieć własną Mszę w kościele św. Stanisława. W ośrodku jest również aula, w której można zorganizować konferencję czy spotkanie. Po uprzedniej rezerwacji można też uzyskać bilety na audiencję u Papieża. W takich wypadkach kościół polski kontaktuje się z Prefekturą Domu Papieskiego i pomaga w uzyskaniu biletów. Aby je odebrać, nie trzeba już wtedy udawać do Watykanu, wystarczy przyjść do kościoła.

Ks. Jarosz podkreśla, że najważniejsza jest jednak posługa duchowa. Jak pokazuje doświadczenie, pielgrzymka do Rzymu, modlitwa przy grobach Apostołów i Jana Pawła II to czas szczególnej łaski, zwłaszcza w Roku Świętym. Spotykamy się ze świadectwami niesamowitych nawróceń – mówi ks. Jarosz. Dlatego warto się zatrzymać w kościele św. Stanisława, by się pomodlić, popatrzeć na swe życie bardziej dogłębniej, przystąpić do sakramentów.

Od niedawna, również z myślą o Roku Świętym, kościół polski jest otwarty non stop, bez południowej przerwy, od godz. 7 do godz. 19. W dni powszednie Msze św. są odprawiane o godz. 7:15 i 18:30, a w niedziele i święta o godz. 7:15, 8:30, 10, 11, 12 i 18. W międzyczasie mogą być też sprawowane inne Msze dla poszczególnych grup. „Gdyby jakaś grupa nie miała własnego kapłana, a chciała mieć Mszę, to też jesteśmy w stanie znaleźć dla niej polskiego księdza, jeśli zostaniemy o tym wcześniej poinformowani” – dodaje ks. Jarosz.

Kościół św. Stanisława znajduje się w Rzymie przy via delle Botteghe Oscure, 15. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej duszpasterstwopolakowwrzymie.com Kontakt: parafiaroma@gmail.com

