Demonstracja w Seulu

Koreańscy biskupi: stan wojenny zagraża demokracji

Biskupi Korei Południowej skrytykowali niedawne ogłoszenie stanu wojennego przez prezydenta Yoon Suk Yeola. Wzywają go do wzięcia odpowiedzialności za to, co określili jako „proceduralnie bezprawną” decyzję.

ks. Marek Weresa – Watykan W wydanym 4 grudnia oświadczeniu Konferencja Episkopatu Korei podkreśliła znaczenie ochrony demokracji i wezwała prezydenta Yoon Suk Yeola do złożenia wyjaśnień i przeprosin w związku z ogłoszeniem przez niego stanu wojennego. „Wprowadzenie stanu wyjątkowego zeszłej nocy musiało uśpić czujność wielu Koreańczyków - czytamy w oświadczeniu. - O ile nie ma pilnej potrzeby, rząd i procedury administracyjne państwa powinny być przeprowadzane w normalny sposób i być znane obywatelom". Bezprecedensowe posunięcie prezydenta Yoona zostało ogłoszone na żywo w telewizji o godzinie 22:00 3 grudnia. Ogłosił on stan wojenny, powołując się na potrzebę „wyeliminowania sił pro-północnokoreańskich i ochrony demokratycznego porządku konstytucyjnego". Deklaracja spotkała się jednak z szybkim sprzeciwem, a przed 2:00 w nocy głosowanie parlamentarne w przeważającej większości uchyliło zarządzenie, a 190 z 300 posłów głosowało przeciwko niemu. Ustawodawcy zebrali się pomimo blokady wojskowej. Biskupi wyrazili obawy dotyczące uzasadnienia i pilności ogłoszenia stanu wojennego, zwracając uwagę na brak widocznych zagrożeń zewnętrznych lub wojennych. „Prawnicy konstytucyjni zgadzają się, że ogłoszenie stanu wyjątkowego przez prezydenta Yoona rodzi liczne problemy z legitymacją proceduralną. Chociaż stan wyjątkowy został zniesiony po głosowaniu w parlamencie, wątpliwe jest, czy sprawa była wystarczająco poważna i pilna, aby uzasadnić taką deklarację, która została zniesiona po zaledwie sześciu godzinach" - czytamy w oświadczeniu. Odnosząc się do bolesnej historii Korei Południowej, w tym masakry w Gwangju w maju 1980 r., biskupi ostrzegli przed działaniami, które mogłyby podważyć ciężko wypracowaną demokrację w kraju. „Nasza demokracja została zbudowana przy wielkim poświęceniu - napisali biskupi. - Kościół katolicki w Korei aktywnie wspiera i solidaryzuje się z narodem koreańskim, aby chronić naszą demokrację". „Konieczne jest, aby prezydent osobiście stanął przed ludźmi, aby wyjaśnić, co się stało, szczerze przeprosić ludzi i wziąć odpowiedzialność za proces wprowadzania i znoszenia stanu wojennego" - stwierdzili biskupi.