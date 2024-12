Korsyka czeka na Franciszka (AFP or licensors)

Kard. Parolin: papież na Korsyce śladami chrześcijańskiej tradycji

Papież Franciszek będzie w Ajaccio wzywać do modlitwy, sprawiedliwości i odpowiedzialności. W przededniu papieskiej pielgrzymki na Korsykę wskazał na to sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, podkreślając, że będzie to podróż śladami chrześcijańskiej tradycji.

Vatican News Korsyka będzie celem 47. podróży zagranicznej papieża Franciszka. „Myślę, że Ojciec Święty potwierdzi tam, że 'mare nostrum' nie może być 'cimitero nostrum' dla tych, którzy szukają lepszej przyszłości, ryzykując życiem" – powiedział kard. Pietro Parolin w rozmowie z watykańskimi mediami. Przypomniał, że pielgrzymka odbywa się w szczególnym czasie: Adwencie i tuż przed otwarciem Roku Świętego. Watykański hierarcha zauważył, że Franciszek weźmie udział w zamknięciu międzynarodowego kongresu pt. „Pobożność ludowa w krajach basenu Morza Śródziemnego". Wskazał, że Ojciec Święty przykłada dużą rolę do pobożności ludowej, dostrzegając w niej siłę ewangelizacyjną. „Papież zachęca nas do dostrzeżenia w matce, która odmawia różaniec za swoje chore dziecko, w procesjach i pielgrzymkach, w spontanicznej modlitwie do świętych lub przy krucyfiksie, w nabożeństwie do Matki Bożej w sanktuarium ... małych-wielkich gestów misyjnych, które świadczą o wielkiej miłości i zaufaniu do Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego" – powiedział kard. Parolin przed pielgrzymką Franciszka na francuską wyspę.