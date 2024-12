Kard. Parolin: oby w Syrii nastała przyszłość pełna szacunku dla wszystkich

Watykański Sekretarz Stanu uczestniczy w spotkaniu poświęconym dialogowi ze światem islamu, które odbywa się na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Rozmawiając z dziennikarzami, odniósł się również do sytuacji w Syrii po upadku dotychczasowego reżimu Bashara al-Assada: „Zobaczymy jakie scenariusze się otworzą. Oczekujemy szacunku wobec wszystkich wspólnot chrześcijańskich” – mówił, zapewniając, że Stolica Apostolska w każdej sytuacji szuka „warunków do dialogu i rozwiązywania problemów".

Salvatore Cernuzio, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Odnosząc się do szybkiego tempa zmian, które w ostatnich dniach nastąpiły w Syrii, kard. Parolin wyraził nadzieję, że ktokolwiek przejmie władzę w tym kraju, będzie w stanie „stworzyć ustrój, który będzie szanował wszystkich”. Watykański Sekretarz Sanu uczestniczy w Mediolanie w spotkaniu, podczas którego wręczony zostanie grant badawczy Światowej Ligi Muzułmańskiej dla młodzch naukowców, których badania pogłębiają znajomość kultury arabsko-islamskiej.

Szybkie tempo zmian w Syrii

„To dobra okazja do budowania mostów” powiedział kard. Parolin dziennikarzom, którzy przy okazij tego spotkania pytali go o bieżące wydarzenia na świecie, zwłaszcza te, które miały miejsce w Syrii w ciągu ostatnich 72 godzin. „Myślę, że wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w Syrii, również ze względu na tempo, w jakim te wydarzenia następują. Trudno jest zrozumieć, co się dzieje” – podkreślił, zaznaczając, że zrozbił na nim wrażenie fakt, że reżim, uchodzący za solidny, został całkowicie obalony.

Potrzeba otwartości i szacunku dla wszystkich

Papieski współpracownik zachęcił do ostrożności: „Być może jest nieco zbyt wcześnie na przwidywania”, mówił, wyrażając nadzieję, że nastanie czas szacunku dla chrześcijan i wszystkich innych wspólnot. „Mamy nadzieję, że ci, którzy przejmą władzę, również spróbują stworzyć ustrój otwarty dla wszystkich i szanujący wszystkich”.

Szerokie zaangażowanie Stolicy Apostolskiej

Stolica Apostolska kontynuuje dialog i działania dyplomatyczne, aczkolwiek „nie odgrywa formalnie żadnej roli” – wyjaśnia kard. Parolin. Wyjaśnia, że np. na Ukrainie „nie rozpoczęto żadnych formalnych negocjacji, ale wykorzystywane są wszystkie sytuacje, aby szukać warunków, które pozwolą zainicjować dialog i rozwiązać problem tzn. [doprowadzić do] zawieszenia broni, uwolnienia zakładników na Bliskim Wschodzie, [zapewnienia] pomocy humanitarnej itp”.

Istotna rola dialogu

Przy okazji spotkania na w Mediolanie, watykański dyplomata podkreśla potrzebę wzmacniania mostów między różnymi kulturami i religiami. „Bardzo się cieszę, że instytucja taka, jak Uniwersytet Katolicki promuje tę inicjatywę, która pozwala nam zrozumieć siebie nazwajem, pogłębić wzajemne zrozumienie i współpracę” – powiedział. Zaznaczył, że to właśnie współpraca i nowa synergia mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów współczesnego świata.