Jubileusz 2025. W mediach watykańskich audio, wideo, podcasty, aby doświadczyć wydarzeń na żywo

Na portalu Vatican News w 53 językach, w tym w języku migowym, dzięki transmisjom i plikom audio Radia Watykańskiego, filmom Vatican Media i materiałom na kanale YouTube, każdy wierzący będzie mógł oglądać wydarzenia jubileuszowe. Wszystkie treści mają na celu stworzenie pomostu między światem cyfrowym, a wymiarem duchowym.

Vatican News

24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, Papież otworzy Drzwi Święte, aby rozpocząć Jubileusz Nadziei. Franciszek zachęca nas do modlitwy, do przygotowania się przez cały ten rok, „aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać Chrystusa Zmartwychwstałego pośród naszego życia i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei”. To wydarzenie dla całego Kościoła powszechnego może być przeżywane i dostępne dla wszystkich, również dzięki porozumieniom z nadawcami, gazetami i platformami społecznościowymi na całym świecie, z mediami watykańskimi (Radio Watykańskie-Vatican News, L'Osservatore Romano, Vatican Media).

Uczestnictwo w czasie rzeczywistym

W szczególności multimedialny portal Vatican News (zintegrowany system w 53 językach, w tym w języku migowym) pozwoli każdemu wiernemu, dzięki nagraniom Radia Watykańskiego, filmom Vatican Media i współpracy z YouTube, oglądać wszystkie wydarzenia jubileuszowe i papieskie. Dzięki kompletnej i dostępnej relacji możliwe będzie uczestniczenie, w czasie rzeczywistym i na żądanie, w głównych wydarzeniach Jubileuszu 2025, zanurzając się w prawdziwą duchową podróż wzbogaconą o elementy informacyjne, kulturowe i historyczne.

Ogólna propozycja

Od otwarcia Drzwi Świętych, począwszy od tych w Bazylice św. Piotra, aż po zakończenie Roku Świętego, propozycja Vatican News na YouTube będzie zróżnicowana i wciągająca. Transmisje na żywo pozwolą milionom wiernych przyłączyć się do modlitwy, oglądając wysokiej jakości obrazy, z komentarzem i relacjami w kilku językach, w tym w języku migowym.

Oprócz transmisji na żywo, Vatican News na YouTube będzie oferować szeroką gamę treści multimedialnych zaprojektowanych tak, aby zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorców:

- Krótkie filmy, które będą opowiadać o najważniejszych i najbardziej ekscytujących momentach Jubileuszu w szybkim i wciągającym formacie, idealnym do łatwego udostępniania i odkrywania.

- Ekskluzywne, pogłębione wywiady ze świadkami i bohaterami życia kościelnego i kulturalnego, aby zastanowić się nad znaczeniem Jubileuszu i jego duchowym znaczeniem we współczesnym społeczeństwie.

- VODcasty i podcasty: treści audio i wideo zaprojektowane, aby towarzyszyć widzom w odkrywaniu głównych tematów Roku Świętego, oferując przemyślenia, historie wiary i świadectwa pielgrzymek z całego świata.

Duchowa bliskość z tymi, którzy nie mogą dotrzeć do Rzymu

Ta multimedialna podróż (dostępna również w wersji audio za pośrednictwem aplikacji Radia Watykańskiego i w wersji wideo za pośrednictwem aplikacji Vatican News), oprócz zaoferowania duchowej bliskości tym, którzy nie będą mogli przybyć do Rzymu, będzie okazją do ponownego odkrycia dziedzictwa religijnego, historycznego i kulturowego związanego z Jubileuszem i Kościołem powszechnym. Każda treść zostanie zaprojektowana tak, aby stworzyć pomost między światem cyfrowym a wymiarem duchowym, oferując wiernym i zainteresowanym poczucie aktywnej części wydarzenia, które ma głębokie korzenie w tradycji chrześcijańskiej.

Vatican News, również dzięki YouTube, będzie w stanie zaoferować doświadczenie dostępne dla wszystkich, towarzysząc każdej osobie w tej podróży wiary, nadziei i powszechnej komunii.