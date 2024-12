Jubileusz 2025. Kard. Reina: nie liczą się liczby, ale głębia świadectwa

Wikariusz diecezji rzymskiej – kard. Baldo Reina w wywiadzie udzielonym mediom watykańskim wskazał, że cała wspólnota Kościoła powinna wykorzystać czas Roku Jubileuszowego. W niedzielę 29 grudnia jako przedstawiciel Ojca Świętego otworzył on Drzwi Święte w Bazylice św. Jana na Lateranie.

Vatican News

Aktualność jubileuszowego przesłania

W rozmowie z Radiem Watykańskim, hierarcha wskazał, że doświadczenie przebaczenia, jakie daje czas Roku Jubileuszowego jest niezwykle istotne. To prawdziwe proroctwo, szczególnie w czasach, kiedy słowo „przebaczenie” – także sobie – „wyszło z mody”. „Kościół na nowo proponuje tę wielką wartość, która jest zawarta w Ewangelii i która w historii Kościoła była ciągle na nowo proponowana, i czyni to w czasach naznaczonych głębokimi konfliktami” - wskazał kardynał. Przypomniał także, że Papież Franciszek stale zaprasza nas do modlitwy o pokój, jednocześnie wzywa do dialogu i spotkania.

Ewangelizacja w zmieniającym się świecie

Kard. Reina wskazał, że czas Jubileuszu 2025 pomaga nam jeszcze lepiej otworzyć oczy na czas kryzysu obojętności.

Dodaje jednocześnie, że potrzeba „nieskończoności, absolutu” jest obecna w ludzkim sercu. Samo odejście od praktyki kościelnej jest i było bodźcem do refleksji. Wskazuje, że dziś potrzeba zrewidowania „kościelnego języka” i praktyk duszpasterskich. Problemem jest także przekaz wiary, który obecnie nie dokonuje się z pokolenia na pokolenia, co w niedalekiej przeszłości było prawie naturalne. Jesteśmy świadkami zmian świata, języka i antropologii. Te trudności dotyczą nas wszystkich, ale – zdaniem kardynała – jest to wielkie wyzwanie i okazja do wzrostu dla całej wspólnoty Kościoła.